Украинцы продолжают активно ввозить б/у автомобили

В сентябре украинцы зарегистрировали 23 000 ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей. Это в 3,2 раза больше, чем новых авто за этот же месяц, пишет Укравтопром.





Если сравнивать с сентябрем 2018 года, то регистрации импортируемых б/у автомобилей выросли на 126%, а их доля на первичном рынке увеличилась с 60% до 76%.





В сентябре самым популярным автомобилем был Volkswagen Passat - зарегистрировали 1460 авто. На втором месте - Renault Megane, ввезли 1315 авто. Третья позиция у Skoda Octavia с результатом 1203 растаможенных и зарегистрированных авто. Volkswagen Golf стал четвертым с 912 регистрациями. А замыкает топ-5 автомобилей с пробегом Ford Focus - 798 штук.





Всего с начала года украинские номера получили 321 600 подержанных автомобилей из других стран, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее.





Напомним, что рынок новых легковых автомобилей за тот же период составил всего лишь 61 700 машин.





По данным Госстата, за семь месяцев 2019 года в Украину импортировано автомобилей почти 371 000 автомобилей на сумму более $2,5 млрд. Это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.



