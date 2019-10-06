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АвтоМото
Новости
5 октября 19, 18:23
В США вспыхнул автовоз полный электроавтомобилей Tesla
автовоз пожар
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Пожар начался в заднем прицепе, на котором было пять электрокаров Tesla и одним топливным Subaru.

Фанатам электроавтомобилей и Tesla в частности лучше даже не читать эту новость. В США вспыхнул целый тягач, груженный электроавтомобилями Tesla, сообщает ElkoDaily.

Случился инцидент 24 сентября в штате Невада. Сообщается, что тягач перевозил два прицепа. Пожар начался в заднем, на котором было пять электрокаров Tesla и одним топливным Subaru.

К счастью, водитель вовремя заметил возгорание, отцепил охваченный огнем прицеп и отъехал от на безопасное расстояние.

Но охваченный огнем прицеп успел выгореть к приезду спасателей, поэтому автомобили спасти не получилось. Tesla уже успела заявить, что пожар произошел из-за грузовика-перевозчика, а не из-за электрокаров.

Ранее сообщалось, что появилось видео как фура протаранила фургон и убила 5 детей.
bigmir.net
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