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АвтоМото
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5 октября 19, 18:18
Электрокры Volkswagen и JAC будут продавать за $18 тысяч
Volkswagen
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Электрокар по китайским тестам проезжает без подзарядок порядка 400 км.

Volkswagen и JAC совместными усилиями запустили в продажу электрический кроссовер SOL E20X. Об этом сообщает Electrive.

Стоимость авто составляет примерно 18 тысяч долларов. Электрокар по китайским тестам проезжает без подзарядок порядка 400 км. Время зарядки составляет 50 минут до 80%.

Автомобиль изначально планировали выпускать, как Seat, что отразилось в дизайне. Разработчики сообщают, что интерьер кроссовера должен выделяться среди своих родственных моделей благодаря лучшему исполнению и элементам дизайна медного цвета

Кроме этого SOL E20X может похвастаться восьмидюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы, полностью цифровую электронику приборной панели,систему входа без ключа, парковочный ассистент, предупреждение о слепых зонах.
bigmir.net
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