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АвтоМото
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30 сентября 19, 13:53
Владельцы евроблях проведут масштабную акцию протеста под ВР
евробляхи
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Автомобилисты соберутся возле Верховной Рады в среду, 2 октября.

В среду, 2 октября, в Киеве планируется масштабная акция протеста владельцев “евроблях“. Автомобилисты соберутся возле Верховной Рады, сообщает сообщает Автоевросила,

Также в соцсетях опубликованы требования активистов. 

Они включают, в частности

требования убрать акциз, 

сделать справедливую ставку,

обеспечить справедливую оценку стоимости авто, 

позволить растаможить микроавтобусы, автобусы, грузовики, которые были произведены в период включительно до 2010 года,

ввести обязательный техосмотр вместо сертификаций и евростандартов,

предоставить льготы людям с инвалидностью, многодетным и ветеранам.


Кроме этого “евробляхеры“ требуют освободить с должностей главу таможни Нефедова и его помощников Назаренка и Власова.

Ранее сообщалось, что евробляхеров штрафуют, несмотря на отмену штрафов - СМИ.
bigmir.net
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