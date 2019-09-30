Владельцы евроблях проведут масштабную акцию протеста под ВР

В среду, 2 октября, в Киеве планируется масштабная акция протеста владельцев “евроблях“. Автомобилисты соберутся возле Верховной Рады, сообщает сообщает Автоевросила,
Также в соцсетях опубликованы требования активистов.
Они включают, в частности
требования убрать акциз,
сделать справедливую ставку,
обеспечить справедливую оценку стоимости авто,
позволить растаможить микроавтобусы, автобусы, грузовики, которые были произведены в период включительно до 2010 года,
ввести обязательный техосмотр вместо сертификаций и евростандартов,
предоставить льготы людям с инвалидностью, многодетным и ветеранам.
Кроме этого “евробляхеры“ требуют освободить с должностей главу таможни Нефедова и его помощников Назаренка и Власова.
Ранее сообщалось, что евробляхеров штрафуют, несмотря на отмену штрафов - СМИ.