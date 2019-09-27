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АвтоМото
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27 сентября 19, 09:03
Фура выехал на встречку и врезался в микроавтобус. ФОТО
ДТП
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Вечером в пригороде Белой Церкви произошло столкновение грузовика и микроавтобуса, которое для водителя и пассажира последнего закончилось фатально.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Мужчина, находившийся за рулем грузовика был в шоковом состоянии, но смог объяснить правоохранителям, что он проезжая вблизи с. Томиловка, внезапно заметил на близкой дистанции трактор с прицепом, без включенных габаритных огней. Следовательно, мужчина начал тормозить, чтобы избежать столкновения, однако транспортное средство занесло на встречную полосу по которой двигался микроавтобус, пассажир которого погиб на месте происшествия, водитель - был госпитализирован в больницу, где вскоре он также скончался. Грузовик от удара занесло в кювет, а тракторист уехал с места происшествия", - сказано в сообщении.

Вскоре группа реагирования патрульной полиции Киевщины остановила его и опросила.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю трактора.
censor.net.ua
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