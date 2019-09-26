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АвтоМото
Новости
26 сентября 19, 19:48
Юристы предупреждают водителей о законном штрафе полиции
ксеноновый свет.
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Не разрешено использовать ксеноны без автоматического корректора угла наклона фар и устройств для очистки фар.

Сообщество в Facebook “Дорожній адвокат“ продолжает обучать автомобилистов вопросам, связанным с юридическими тонкостями эксплуатации авто. В данном случае речь пошла о штрафах за самостоятельно установленный ксеноновый свет.

По закону, если конструкцией автомобиля не предусмотрены ксеноновые лампы, то самостоятельно менять тип ламп запрещено. 

Также не разрешено использовать ксеноны без автоматического корректора угла наклона фар и устройств для очистки фар. Связанно это с тем, что яркий свет может заслепить едущих по встречке.

Штраф за нарушение этих правил абсолютно законен. Полицейские квалифицируют такие действия согласно ч.2 ст.122 КУпАП и ч.1 ст.121 КУпАП. Если в течение года полиция зафиксировала нарушение повторно, то водитель может быть лишен права управления от 3-х до 6-ти месяцев.

Кроме этого, при выявлении факта управления таким автомобилем, полиция обязана временно задержать автомобиль путем блокировки или доставки на штрафплощадку.


ВСТАНОВИЛИ САМОСТІЙНО КСЕНОНИ – БУДЬТЕ ГОТОВІ ДО ШТРАФУ

Заміна ламп фар на ксенонові безумовно створює кращу видимість для водія. Проте може засліплювати зустрічних водіїв, створюючи аварійно небезпечну ситуацію. Особливо це стосується встановлення ксенонів у непристосовані заводом виробником фари.

Тому в фари автомобіля можна встановлювати лише ті лампи, як передбачені заводом виробником. Якщо конструкцією автомобіля не передбачені ксенонові лампи, то самостійно змінювати ти…Ещё
bigmir.net
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