Юристы предупреждают водителей о законном штрафе полиции

Сообщество в Facebook “Дорожній адвокат“ продолжает обучать автомобилистов вопросам, связанным с юридическими тонкостями эксплуатации авто. В данном случае речь пошла о штрафах за самостоятельно установленный ксеноновый свет.
Кроме этого, при выявлении факта управления таким автомобилем, полиция обязана временно задержать автомобиль путем блокировки или доставки на штрафплощадку.
ВСТАНОВИЛИ САМОСТІЙНО КСЕНОНИ – БУДЬТЕ ГОТОВІ ДО ШТРАФУ
Заміна ламп фар на ксенонові безумовно створює кращу видимість для водія. Проте може засліплювати зустрічних водіїв, створюючи аварійно небезпечну ситуацію. Особливо це стосується встановлення ксенонів у непристосовані заводом виробником фари.
Тому в фари автомобіля можна встановлювати лише ті лампи, як передбачені заводом виробником. Якщо конструкцією автомобіля не передбачені ксенонові лампи, то самостійно змінювати ти…Ещё