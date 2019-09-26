Какие жидкости в авто нужно менять вовремя?

Моторное масло





Чему стоит научиться - это проверять уровень масла двигателя. Фактически во всех авто эта процедура одинакова. В большинстве авто нужно открыть и поднять капот, найти масляный щуп, вытащить его и протереть. Повторите снова процедуру с щупом и получите фактический уровень масла в двигателе. Если все в норме - продолжайте смело свой путь. Если же уровень низкий - нужно все-таки долить. В зависимости от возраста авто, может быть такая необходимость добавлять масло довольно часто. Если вы делаете это очень часто, то лучше обратиться на СТО, например, сети Бош Авто Сервис, за профессиональной консультацией.





Как часто проверять: в современных авто такая потребность возникает где-то раз в месяц





Как часто менять: Зависит от производителя авто, но универсальная формула - это раз в 10 000 км, или раз в год (в зависимости, какое событие происходит быстрее). Проверьте вашу сервисную книжку, чтобы знать особенности замены моторного масла в вашем авто.





Тормозная жидкость





Как и ваше трансмиссионное масло, тормозная жидкость является частью замкнутой системы, поэтому, если все в порядке, уровень не должен падать. Но время от времени следует хотя бы проверять, чистая ли она. Тормозная жидкость обеспечивает правильную работу ваших тормозов, поэтому, если вы чувствуете какие-то проблемы при торможении - в первую очередь следует проверить тормозную жидкость. Преимущественно она находится в бачке по левую сторону авто. Уровень проверятся по меткам на том же баке. Ее цвет должен быть золотым, если же он стал коричневым - самое время ее заменить на СТО. Рекомендуем использовать тормозные жидкости компании Bosch.





Как часто проверять: при замене масла.





Как часто менять: каждые 2 года.





Трансмиссионное масло





Трансмиссионное масло обеспечивает качественную и долговременную работу коробки передач вашего авто. Его уровень можно проверить точно так же, как и моторного масла, с единственным нюансом - авто должно быть заведенным. В отличие от моторного масла, трансмиссионное является частью закрытой системы и его уровень никогда не должен снижаться. Если же уровень «упал» - обратитесь к механику Бош Авто Сервиса за помощью. Вам следует проверять и качество масла: его цвет должен быть красным, а запах не должен отдавать гарью. Если же, все-таки, такой запах есть, или цвет не красный, а коричневый - обратитесь к специалисту .





Как часто проверять: каждый месяц





Как часто менять: все зависит от авто и типа КПП, но в основном этот период составляет между 60 000 км и 90 000 км.





Охлаждающая жидкость





Как становится понятно из названия, охлаждающая жидкость, или антифриз, охлаждает различные системы вашего авто. Если у вас закончится эта жидкость, то есть очень большой риск перегрева авто. Уровень в большинстве авто можно проверить по меткам на специальном бачке под капотом вашего авто. В случае, если есть необходимость добавить такой охладитель - убедитесь, что он того же типа, что и залитый в ваше авто.





Как часто проверять: хотя бы два раза в год – перед летом и повторно перед зимой.





Как часто менять: каждые 2-3 года.





Жидкость гидроусилителя руля





Жидкость усилителя руля помогает вам управлять легко и плавно. Когда же ее уровень падает, то вы можете слышать «хруст», или другие странные звуки в руле. Чтобы проверить ее, вам следует под капотом найти соответствующий бачок. Преимущественно уровень значительно не меняется, но если он резко упал, то следует обратиться на СТО, чтобы устранить утечку.





Как часто проверять: раз в месяц.





Как часто менять: между каждых 90 000 км и никогда. По нюансам вашего авто обратитесь к сервисной книжке.





Совет: настройте себе в календаре напоминание и время от времени проверяйте уровень и качество указанных жидкостей, чтобы ваш автомобиль бесперебойно ездил и не подводил.