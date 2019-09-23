Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.24
USD
24.62
RUB
0.38
EUR
26.90
USD
24.41
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
21 сентября 19, 14:11
Volkswagen Golf II продают по цене нового Renault Logan
Volkswagen Golf II
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Хозяин хранили бережно, как коллекционный и на внедорожье на нем не катались.

Мало кто знает, что у популярного авто Volkswagen Golf II была еще и внедорожная версия. Это легко объяснить, ведь внедорожных Golf II выпустили всего 7700 штук.

  По сравнению с тиражом обычных Volkswagen Golf II, это очень мало.


В связи с этим Golf Country пользуются большим спросом у коллекционеров и в продаже появляются довольно редко. Один из них выставили на продажу на сайте autobil.de.



Конкретно эта модель выпущена в 1991 году. Автомобиль находится в Германии и продается за 11 650 евро. За такую цену можно приобрести новый Renault Logan в Украине.



Хозяин хранили бережно, как коллекционный и на внедорожье на нем не катались. Кроме того, несколько лет назад его перебрали и отремонтировали, при этом “особое внимание мастера уделили днищу, осевым узлам и рулевому механизму”.


Ранее сообщалось, что во сколько обходится ремонт автомобиля Tesla в Украине.
bigmir.net
Ещё по теме:
Volkswagen заплатит еще 1 млрд евро штрафа
Сегодня движение в центре Киева будет перекрыто
Какие автомобили покупают украинцы: С пробегом, но надежные
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в сговоре
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Комментарии (0)
Войти через: