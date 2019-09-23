Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для "евроблях"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий льготный период, в течение которого владельцев нерастаможенных авто, которые находятся в Украине с нарушениями, не будут штрафовать.

Этим законом продолжительность такого льготного периода продлевается на 90 дней, до конца ноября 2019 года.

Ранее стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины инициирует пересмотр порядка растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией. В частности, предлагается разделить все "евробляхи" на две категории, к которым применяются разные ставки растаможки". В первой категории, в частности, будут более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и возраста. Во второй категории — более новые автомобили, которые будут растаможиваться по специальной формуле.

А Верховная Рада продлила льготный период, в течение которого к владельцам автомобилей с иностранной регистрацией не будут применять штрафные санкции за нарушение таможенного режима пребывания таких машин в Украине.