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АвтоМото
Новости
20 сентября 19, 19:11
Зеленский подписал закон об отсрочке штрафов для "евроблях"
евробляхи
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Продолжительность такого льготного периода продлевается до конца ноября 2019 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий льготный период, в течение которого владельцев нерастаможенных авто, которые находятся в Украине с нарушениями, не будут штрафовать.

Этим законом продолжительность такого льготного периода продлевается на 90 дней, до конца ноября 2019 года.

Ранее стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины инициирует пересмотр порядка растаможивания транспортных средств с иностранной регистрацией. В частности, предлагается разделить все "евробляхи" на две категории, к которым применяются разные ставки растаможки". В первой категории, в частности, будут более старые автомобили, которые уже находятся на территории Украины, до определенного объема и возраста. Во второй категории — более новые автомобили, которые будут растаможиваться по специальной формуле.

А Верховная Рада продлила льготный период, в течение которого к владельцам автомобилей с иностранной регистрацией не будут применять штрафные санкции за нарушение таможенного режима пребывания таких машин в Украине.
Delo
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