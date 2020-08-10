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АвтоМото
Новости
10 августа 20, 18:34
Как проверить авто по госномеру в Украине?
госномер
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Множество автолюбителей приобретают транспортные средства (ТС) не в автосалонах, а на вторичном рынке: автомобильные базары, различные интернет площадки и т.д.

Покупая машину, бывшую в употреблении (б/у), счастливый владелец зачастую даже не подозревает, какая «богатая» история тянется теперь за его собственностью.

Поэтому, перед тем, как приступить к финальной фазе сделки – оформлению необходимой документации, целесообразно осуществить проверку авто по номеру на предмет наличия штрафов, пребывания ТС в залоге, угоне и т.п. Тем более, что проверить авто по госномеру в Украине можно, не выходя из дому– через онлайн-портал iGov.org.ua, который оперирует информацией Единого госреестра МВД.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОВЕРКА АВТО ПО НОМЕРУ?

Проверка авто по номеру в Украине равно, как в любой другой стране постсоветского пространства, необходима по ряду причин:

  1. Убедиться, кто в действительности владеет ТС.
  2. Узнать, какое в действительности количество хозяев было у приобретаемой машины. Реальное количество владельцев даст понятную картину о техническом состоянии автомобиля.
  3. Установить, соответствует ли действительности то, как описывает хозяин ТС, или, все-таки, машина побывала, возможно, не в одном ДТП и имеет следы ремонта кузова, других элементов.
  4. Определить наличие ограничений, препятствующих перерегистрации ТС, к которым относятся: штрафы, кредиты, залоги, нахождение в угоне и т.д.

Собственно, получив достоверную информацию, можно узнать о реализуемом автомобиле гораздо больше, чем рассказывает непосредственно сам продавец — владелец ТС.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НОМЕРНОМ ЗНАКЕ

Стандартный государственный номер для транспортного средства в Украине состоит из 4 букв и такого же количества цифр. Между двух пар букв находятся 4 цифры, которые указывают на порядковый номер знака. Буквы, расположенные справа (в конце номерного знака) обозначают серию. Буквы, находящиеся вначале номерного знака (слева), определяют принадлежность к области – месту регистрации. В таблице приведена расшифровка первой пары букв.

Двухбуквенный символПринадлежность к области
ААСтолица – город Киев
AIКиевская
АВВинницкая
АСВолынская
АЕДнепропетровская
АНДонецкая
АКАвтономная Республика Крым
АМЖитомирская
АОЗакарпатская
АРЗапорожская
АТИвано-Франковская
АХХарьковская
ВАКировоградская
ВВЛуганская
ВСЛьвовская
ВЕНиколаевская
ВНОдесская
ВIПолтавская
ВКРовенская
ВМСумская
ВОТернопольская
ВТХерсонская
ВХХмельницкая
САЧеркасская
СВЧерниговская
СЕЧерновицкая
СНГород Севастополь
IIОбщегосударственное обозначение

Помимо информации о принадлежности ТС к тому или иному региону (области), пробить машину по номерам поможет цвет основы знака:

  • белый фон –для обычных (гражданских) автомобилей;
  • красный фон –для транзитных машин, снятых с учета;
  • синий фон –для авто МВД Украины;
  • желтый фон –для всех видов общественного транспорта (маршрутки, такси и т.д.);
  • черный фон – номерные знаки Минобороны и ЧС Украины.

При проверке номеров эту информацию также следует учитывать.

ВАРИАНТЫ ПРОВЕРКИ МАШИНЫ ПО НОМЕРНЫМ ЗНАКАМ

Номерной знак авто – идентификатор, обеспечивающий осуществление контроля пользования ТС в рамках законодательства страны. В табличке с набором букв и цифр содержится вся информация: место регистрации, участие в ДТП, если оно имело место быть, статус машины (арест, залог на кредит и т.д.). Номерной знак автомобилю присваивается в момент регистрации и меняется исключительно в рамках действующего законодательства. Поэтому, проверить машину по номеру в Украине – вполне реальная задача.

Существует несколько способов реализации этой идеи:

  1. 1. Получить необходимую информацию в региональном представительстве патрульной полиции. При этом не обязательно наносить визит – достаточно позвонить по горячей линии. Запрашиваемая информация находится в публичном статусе. Поэтому, данный метод подразумевает пробивку номера машины в Украине бесплатно.
  2. 2. Проверить авто по базе УБДД (Управление безопасности дорожного движения) Украины. Для этого необходимо на официальном сайте госоргана оформить и отправить соответствующий запрос в рубрике ресурса «Доступ к публичной информации». Запрос должен содержать: фамилию и инициалы лица, который хочет получить правдивую автоисторию конкретной машины, госномер ТС, интересующие данные, функционирующий телефонный номер, e-mail (на него придет ответ). При обнаружении каких-либо «нестыковок», высылается уведомление.
  3. 3. Пробить машину по госномеру, воспользовавшись услугами частного сектора – например, сайтом AUTO.RIA, где вследствие юридического исследования можно получить данные о подлинности документации на ТС, номер кузова, двигателя и т.д. Информация стоит 250 грн.

Проверить авто на штрафы, а также установить реальную историю приобретаемого ТС можно, как упоминалось выше, на онлайн-портале iGov.org.ua, который предлагает информацию из Единого госреестра.

Как получить доступ к информационной базе iGov.org.ua?

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

  1. 1. Первым делом нужно авторизоваться через Bank-ID или ЭЦП (электронно-цифровую подпись).
  2. 2. Заполнить небольшую форму, где необходимо обозначить категорию хозяина транспортного средства: юридическое или физическое лицо.
  3. 3. Вписать функционирующий e-mail и телефонный номер, на который человек, оформляющий запрос, получит исчерпывающий ответ.

Ответ приходит, как правило, по истечению 10 минут – достаточно оперативно. Следует отметить, соответствующие органы МВС гарантируют сохранность, нераспространение и защиту от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации лица, подающего запрос.

Бесплатно на портале можно узнать лишь марку, модель, дату выпуска и госрегистрации, объем мотора интересующего автомобиля. За более детальную информацию, к примеру, проверить авто на ДТП, угон, полис ОСАГО и т.п. необходимо заплатить. Тариф установил Кабмин. Справка на бумажном носителе обойдется в 60,9 грн. Данные в электронном виде стоят дешевле – 45,68 грн.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несколько слов об автомобилях на «евробляхах» – нерастаможенных машинах, которыми успешно торгуют на соответствующих площадках Украины и Европы. Актуальная тема для страны, которая активно обсуждается на разных уровнях. Применительно к общей теме статьи, вопрос о «евробляхах» также актуален.

Дело в том, что пробить машину по номеру в Украине, если она не прошла таможню, перечисленными способами невозможно – ее просто нет в Едином реестре. Однако проверить авто перед покупкой – острая необходимость, особенно транспортные средства такой категории. Предлагаем вниманию сайты, которые предоставят информацию о покупаемой машине.

Государство. Наименование ресурсаКраткое описание
Латвия. Сервис: e-CSDDЭто публичная бесплатная база данных, благодаря которой можно пробить по номерному знаку или VIN-коду любую машину из этой страны. Сайт проинформирует о стоимости машины, обозначит адрес и контакты хозяина. Укажет количество владельцев, выложит данные ТО (техосмотра). Также здесь можно узнать о налогах, различных сборах и информацию о том, есть ли у авто какие-то проблемы с документацией.
Польша. Сервис: Historia PojazduЗдесь содержится информация по каждому автомобилю, начиная с 2014 года. Сервис предлагает фактически исчерпывающие данные: дату выпуска, регистрации ТС. Можно установить владельца, получить информацию по ТО, техническому состоянию машины и т.д.
Польша. Сервис: ePUAPПо сути, это аналог отечественного Единого реестра со всеми вытекающими.
Литва. Сервис: RegitraЧтобы получить необходимые данные, достаточно ввести номерной знак. Ресурс выдаст информацию о ТО транспортного средства, страховке. Имеются ли на машине штрафы и не находится ли автомобиль в угоне.

Как правило, в Украину авто на «евробляхах» перегоняли именно из указанных выше стран. Поэтому, неслучайно приведены эти платформы для пробивки авто по номерному знаку.

Источник:  ukrstrahovanie.com.ua

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