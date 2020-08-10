Как проверить авто по госномеру в Украине?

Покупая машину, бывшую в употреблении (б/у), счастливый владелец зачастую даже не подозревает, какая «богатая» история тянется теперь за его собственностью.
Поэтому, перед тем, как приступить к финальной фазе сделки – оформлению необходимой документации, целесообразно осуществить проверку авто по номеру на предмет наличия штрафов, пребывания ТС в залоге, угоне и т.п. Тем более, что проверить авто по госномеру в Украине можно, не выходя из дому– через онлайн-портал iGov.org.ua, который оперирует информацией Единого госреестра МВД.
ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОВЕРКА АВТО ПО НОМЕРУ?
Проверка авто по номеру в Украине равно, как в любой другой стране постсоветского пространства, необходима по ряду причин:
- Убедиться, кто в действительности владеет ТС.
- Узнать, какое в действительности количество хозяев было у приобретаемой машины. Реальное количество владельцев даст понятную картину о техническом состоянии автомобиля.
- Установить, соответствует ли действительности то, как описывает хозяин ТС, или, все-таки, машина побывала, возможно, не в одном ДТП и имеет следы ремонта кузова, других элементов.
- Определить наличие ограничений, препятствующих перерегистрации ТС, к которым относятся: штрафы, кредиты, залоги, нахождение в угоне и т.д.
Собственно, получив достоверную информацию, можно узнать о реализуемом автомобиле гораздо больше, чем рассказывает непосредственно сам продавец — владелец ТС.
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НОМЕРНОМ ЗНАКЕ
Стандартный государственный номер для транспортного средства в Украине состоит из 4 букв и такого же количества цифр. Между двух пар букв находятся 4 цифры, которые указывают на порядковый номер знака. Буквы, расположенные справа (в конце номерного знака) обозначают серию. Буквы, находящиеся вначале номерного знака (слева), определяют принадлежность к области – месту регистрации. В таблице приведена расшифровка первой пары букв.
|Двухбуквенный символ
|Принадлежность к области
|АА
|Столица – город Киев
|AI
|Киевская
|АВ
|Винницкая
|АС
|Волынская
|АЕ
|Днепропетровская
|АН
|Донецкая
|АК
|Автономная Республика Крым
|АМ
|Житомирская
|АО
|Закарпатская
|АР
|Запорожская
|АТ
|Ивано-Франковская
|АХ
|Харьковская
|ВА
|Кировоградская
|ВВ
|Луганская
|ВС
|Львовская
|ВЕ
|Николаевская
|ВН
|Одесская
|ВI
|Полтавская
|ВК
|Ровенская
|ВМ
|Сумская
|ВО
|Тернопольская
|ВТ
|Херсонская
|ВХ
|Хмельницкая
|СА
|Черкасская
|СВ
|Черниговская
|СЕ
|Черновицкая
|СН
|Город Севастополь
|II
|Общегосударственное обозначение
Помимо информации о принадлежности ТС к тому или иному региону (области), пробить машину по номерам поможет цвет основы знака:
- белый фон –для обычных (гражданских) автомобилей;
- красный фон –для транзитных машин, снятых с учета;
- синий фон –для авто МВД Украины;
- желтый фон –для всех видов общественного транспорта (маршрутки, такси и т.д.);
- черный фон – номерные знаки Минобороны и ЧС Украины.
При проверке номеров эту информацию также следует учитывать.
ВАРИАНТЫ ПРОВЕРКИ МАШИНЫ ПО НОМЕРНЫМ ЗНАКАМ
Номерной знак авто – идентификатор, обеспечивающий осуществление контроля пользования ТС в рамках законодательства страны. В табличке с набором букв и цифр содержится вся информация: место регистрации, участие в ДТП, если оно имело место быть, статус машины (арест, залог на кредит и т.д.). Номерной знак автомобилю присваивается в момент регистрации и меняется исключительно в рамках действующего законодательства. Поэтому, проверить машину по номеру в Украине – вполне реальная задача.
Существует несколько способов реализации этой идеи:
- 1. Получить необходимую информацию в региональном представительстве патрульной полиции. При этом не обязательно наносить визит – достаточно позвонить по горячей линии. Запрашиваемая информация находится в публичном статусе. Поэтому, данный метод подразумевает пробивку номера машины в Украине бесплатно.
- 2. Проверить авто по базе УБДД (Управление безопасности дорожного движения) Украины. Для этого необходимо на официальном сайте госоргана оформить и отправить соответствующий запрос в рубрике ресурса «Доступ к публичной информации». Запрос должен содержать: фамилию и инициалы лица, который хочет получить правдивую автоисторию конкретной машины, госномер ТС, интересующие данные, функционирующий телефонный номер, e-mail (на него придет ответ). При обнаружении каких-либо «нестыковок», высылается уведомление.
- 3. Пробить машину по госномеру, воспользовавшись услугами частного сектора – например, сайтом AUTO.RIA, где вследствие юридического исследования можно получить данные о подлинности документации на ТС, номер кузова, двигателя и т.д. Информация стоит 250 грн.
Проверить авто на штрафы, а также установить реальную историю приобретаемого ТС можно, как упоминалось выше, на онлайн-портале iGov.org.ua, который предлагает информацию из Единого госреестра.
Как получить доступ к информационной базе iGov.org.ua?
Алгоритм действий выглядит следующим образом:
- 1. Первым делом нужно авторизоваться через Bank-ID или ЭЦП (электронно-цифровую подпись).
- 2. Заполнить небольшую форму, где необходимо обозначить категорию хозяина транспортного средства: юридическое или физическое лицо.
- 3. Вписать функционирующий e-mail и телефонный номер, на который человек, оформляющий запрос, получит исчерпывающий ответ.
Ответ приходит, как правило, по истечению 10 минут – достаточно оперативно. Следует отметить, соответствующие органы МВС гарантируют сохранность, нераспространение и защиту от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации лица, подающего запрос.
Бесплатно на портале можно узнать лишь марку, модель, дату выпуска и госрегистрации, объем мотора интересующего автомобиля. За более детальную информацию, к примеру, проверить авто на ДТП, угон, полис ОСАГО и т.п. необходимо заплатить. Тариф установил Кабмин. Справка на бумажном носителе обойдется в 60,9 грн. Данные в электронном виде стоят дешевле – 45,68 грн.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несколько слов об автомобилях на «евробляхах» – нерастаможенных машинах, которыми успешно торгуют на соответствующих площадках Украины и Европы. Актуальная тема для страны, которая активно обсуждается на разных уровнях. Применительно к общей теме статьи, вопрос о «евробляхах» также актуален.
Дело в том, что пробить машину по номеру в Украине, если она не прошла таможню, перечисленными способами невозможно – ее просто нет в Едином реестре. Однако проверить авто перед покупкой – острая необходимость, особенно транспортные средства такой категории. Предлагаем вниманию сайты, которые предоставят информацию о покупаемой машине.
|Государство. Наименование ресурса
|Краткое описание
|Латвия. Сервис: e-CSDD
|Это публичная бесплатная база данных, благодаря которой можно пробить по номерному знаку или VIN-коду любую машину из этой страны. Сайт проинформирует о стоимости машины, обозначит адрес и контакты хозяина. Укажет количество владельцев, выложит данные ТО (техосмотра). Также здесь можно узнать о налогах, различных сборах и информацию о том, есть ли у авто какие-то проблемы с документацией.
|Польша. Сервис: Historia Pojazdu
|Здесь содержится информация по каждому автомобилю, начиная с 2014 года. Сервис предлагает фактически исчерпывающие данные: дату выпуска, регистрации ТС. Можно установить владельца, получить информацию по ТО, техническому состоянию машины и т.д.
|Польша. Сервис: ePUAP
|По сути, это аналог отечественного Единого реестра со всеми вытекающими.
|Литва. Сервис: Regitra
|Чтобы получить необходимые данные, достаточно ввести номерной знак. Ресурс выдаст информацию о ТО транспортного средства, страховке. Имеются ли на машине штрафы и не находится ли автомобиль в угоне.
Как правило, в Украину авто на «евробляхах» перегоняли именно из указанных выше стран. Поэтому, неслучайно приведены эти платформы для пробивки авто по номерному знаку.
Источник: ukrstrahovanie.com.ua