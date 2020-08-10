Как проверить авто по госномеру в Украине?

Покупая машину, бывшую в употреблении (б/у), счастливый владелец зачастую даже не подозревает, какая «богатая» история тянется теперь за его собственностью.

Поэтому, перед тем, как приступить к финальной фазе сделки – оформлению необходимой документации, целесообразно осуществить проверку авто по номеру на предмет наличия штрафов, пребывания ТС в залоге, угоне и т.п. Тем более, что проверить авто по госномеру в Украине можно, не выходя из дому– через онлайн-портал iGov.org.ua, который оперирует информацией Единого госреестра МВД.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОВЕРКА АВТО ПО НОМЕРУ?

Проверка авто по номеру в Украине равно, как в любой другой стране постсоветского пространства, необходима по ряду причин:

Убедиться, кто в действительности владеет ТС. Узнать, какое в действительности количество хозяев было у приобретаемой машины. Реальное количество владельцев даст понятную картину о техническом состоянии автомобиля. Установить, соответствует ли действительности то, как описывает хозяин ТС, или, все-таки, машина побывала, возможно, не в одном ДТП и имеет следы ремонта кузова, других элементов. Определить наличие ограничений, препятствующих перерегистрации ТС, к которым относятся: штрафы, кредиты, залоги, нахождение в угоне и т.д.

Собственно, получив достоверную информацию, можно узнать о реализуемом автомобиле гораздо больше, чем рассказывает непосредственно сам продавец — владелец ТС.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О НОМЕРНОМ ЗНАКЕ

Стандартный государственный номер для транспортного средства в Украине состоит из 4 букв и такого же количества цифр. Между двух пар букв находятся 4 цифры, которые указывают на порядковый номер знака. Буквы, расположенные справа (в конце номерного знака) обозначают серию. Буквы, находящиеся вначале номерного знака (слева), определяют принадлежность к области – месту регистрации. В таблице приведена расшифровка первой пары букв.

Двухбуквенный символ Принадлежность к области АА Столица – город Киев AI Киевская АВ Винницкая АС Волынская АЕ Днепропетровская АН Донецкая АК Автономная Республика Крым АМ Житомирская АО Закарпатская АР Запорожская АТ Ивано-Франковская АХ Харьковская ВА Кировоградская ВВ Луганская ВС Львовская ВЕ Николаевская ВН Одесская ВI Полтавская ВК Ровенская ВМ Сумская ВО Тернопольская ВТ Херсонская ВХ Хмельницкая СА Черкасская СВ Черниговская СЕ Черновицкая СН Город Севастополь II Общегосударственное обозначение

Помимо информации о принадлежности ТС к тому или иному региону (области), пробить машину по номерам поможет цвет основы знака:

белый фон –для обычных (гражданских) автомобилей;

красный фон –для транзитных машин, снятых с учета;

синий фон –для авто МВД Украины;

желтый фон –для всех видов общественного транспорта (маршрутки, такси и т.д.);

черный фон – номерные знаки Минобороны и ЧС Украины.

При проверке номеров эту информацию также следует учитывать.

ВАРИАНТЫ ПРОВЕРКИ МАШИНЫ ПО НОМЕРНЫМ ЗНАКАМ

Номерной знак авто – идентификатор, обеспечивающий осуществление контроля пользования ТС в рамках законодательства страны. В табличке с набором букв и цифр содержится вся информация: место регистрации, участие в ДТП, если оно имело место быть, статус машины (арест, залог на кредит и т.д.). Номерной знак автомобилю присваивается в момент регистрации и меняется исключительно в рамках действующего законодательства. Поэтому, проверить машину по номеру в Украине – вполне реальная задача.

Существует несколько способов реализации этой идеи:

1. Получить необходимую информацию в региональном представительстве патрульной полиции. При этом не обязательно наносить визит – достаточно позвонить по горячей линии. Запрашиваемая информация находится в публичном статусе. Поэтому, данный метод подразумевает пробивку номера машины в Украине бесплатно. 2. Проверить авто по базе УБДД (Управление безопасности дорожного движения) Украины. Для этого необходимо на официальном сайте госоргана оформить и отправить соответствующий запрос в рубрике ресурса «Доступ к публичной информации». Запрос должен содержать: фамилию и инициалы лица, который хочет получить правдивую автоисторию конкретной машины, госномер ТС, интересующие данные, функционирующий телефонный номер, e-mail (на него придет ответ). При обнаружении каких-либо «нестыковок», высылается уведомление. 3. Пробить машину по госномеру, воспользовавшись услугами частного сектора – например, сайтом AUTO.RIA, где вследствие юридического исследования можно получить данные о подлинности документации на ТС, номер кузова, двигателя и т.д. Информация стоит 250 грн.

Проверить авто на штрафы, а также установить реальную историю приобретаемого ТС можно, как упоминалось выше, на онлайн-портале iGov.org.ua, который предлагает информацию из Единого госреестра.

Как получить доступ к информационной базе iGov.org.ua?

Алгоритм действий выглядит следующим образом:

1. Первым делом нужно авторизоваться через Bank-ID или ЭЦП (электронно-цифровую подпись). 2. Заполнить небольшую форму, где необходимо обозначить категорию хозяина транспортного средства: юридическое или физическое лицо. 3. Вписать функционирующий e-mail и телефонный номер, на который человек, оформляющий запрос, получит исчерпывающий ответ.

Ответ приходит, как правило, по истечению 10 минут – достаточно оперативно. Следует отметить, соответствующие органы МВС гарантируют сохранность, нераспространение и защиту от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации лица, подающего запрос.

Бесплатно на портале можно узнать лишь марку, модель, дату выпуска и госрегистрации, объем мотора интересующего автомобиля. За более детальную информацию, к примеру, проверить авто на ДТП, угон, полис ОСАГО и т.п. необходимо заплатить. Тариф установил Кабмин. Справка на бумажном носителе обойдется в 60,9 грн. Данные в электронном виде стоят дешевле – 45,68 грн.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несколько слов об автомобилях на «евробляхах» – нерастаможенных машинах, которыми успешно торгуют на соответствующих площадках Украины и Европы. Актуальная тема для страны, которая активно обсуждается на разных уровнях. Применительно к общей теме статьи, вопрос о «евробляхах» также актуален.

Дело в том, что пробить машину по номеру в Украине, если она не прошла таможню, перечисленными способами невозможно – ее просто нет в Едином реестре. Однако проверить авто перед покупкой – острая необходимость, особенно транспортные средства такой категории. Предлагаем вниманию сайты, которые предоставят информацию о покупаемой машине.

Государство. Наименование ресурса Краткое описание Латвия. Сервис: e-CSDD Это публичная бесплатная база данных, благодаря которой можно пробить по номерному знаку или VIN-коду любую машину из этой страны. Сайт проинформирует о стоимости машины, обозначит адрес и контакты хозяина. Укажет количество владельцев, выложит данные ТО (техосмотра). Также здесь можно узнать о налогах, различных сборах и информацию о том, есть ли у авто какие-то проблемы с документацией. Польша. Сервис: Historia Pojazdu Здесь содержится информация по каждому автомобилю, начиная с 2014 года. Сервис предлагает фактически исчерпывающие данные: дату выпуска, регистрации ТС. Можно установить владельца, получить информацию по ТО, техническому состоянию машины и т.д. Польша. Сервис: ePUAP По сути, это аналог отечественного Единого реестра со всеми вытекающими. Литва. Сервис: Regitra Чтобы получить необходимые данные, достаточно ввести номерной знак. Ресурс выдаст информацию о ТО транспортного средства, страховке. Имеются ли на машине штрафы и не находится ли автомобиль в угоне.

Как правило, в Украину авто на «евробляхах» перегоняли именно из указанных выше стран. Поэтому, неслучайно приведены эти платформы для пробивки авто по номерному знаку.

Источник: ukrstrahovanie.com.ua

