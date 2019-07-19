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АвтоМото
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19 июля 19, 19:02
Tesla открыла зарядную станцию V3 Supercharger в Лас-Вегас
Tesla
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Компания Tesla открыла зарядную станцию V3 Supercharger прямо на Лас-Вегас-Стрип (7-киллометровый участок бульвара Лас-Вегас, где расположен крупнейшие гостиницы и казино).

 Станция расположилась рядом с колесом обозрения High Roller отеля LINQ.

Водители могут воспользоваться новейшим зарядным устройством Tesla мощностью 250 кВт. Они позволяют всего за 5 минут зарядки восполнить заряда батареи Model 3 на 75 миль (120,7 км) дополнительного пробега. Эти устройства были представлены ранее в этом году, по заверениям компании, они могут сократить время зарядки электромобилей на 50%.

Ранее Илон Маск обещал отключить станции Supercharger от сети энергоснабжения, и новая станция в Лас-Вегасе является примером реализации данного обещания. Она осуществляет подзарядку аккумуляторов электромобилей, полагаясь исключительно на солнечные панели и батареи Powerpack, благодаря чему удастся обеспечить круглосуточную работу.

Станция V3 Supercharger сможет обслуживать 24 стойки и 15 настенных подключений. При этом её пропускная способность заявлена на уровне 1500 автомобилей в сутки. Это существенный прогресс по сравнению с предыдущими городскими станциями Supercharger, которые в среднем обслуживают около 6500 сессий зарядки в месяц.
ITC.ua
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