На рынке мотоциклов в Украине наблюдают настоящий бум

За первое полугодие 2019 года рынок мотоциклов в Украине вырос на 63%. Об этом сообщает AUTO-Consulting.

Продажи новых мотоциклов занимают на рынке 80%. К летнему сезону они достигли рекорда, увеличившись до 4000 штук в месяц. В некоторые месяцы текущего года фиксировались почти удвоенные объемы 2018 года.

Рынок мотоциклов сейчас — единственный транспортный сегмент, где происходит бум: продажи уже подтягиваются к автомобильным.

"Главной причиной роста продаж стало отсутствие корректирования рынка законодателями. Это позволило сохранить стабильные ставки пошлин, из-за чего операторы смогли реализовать долгосрочные стратеги", — идет речь в сообщении.

Доля электробайков на рынке — 0,11%. В основном покупают легкие скутеры, моноколеса, сигвеи и гироборды. Также люди начали интересоваться электрическими грузовыми мотоциклами.

Больше всего на украинском моторынке китайской продукции, которая занимает 87%. Следом идут Индия (7,4%), Япония (3,3%) и Германия (1%).

За первые шесть месяцев 2019 года активней всего покупали мотоциклы Musstang (20%), которому удалось потеснить на второе место мототехнику Spark. Третье место получила Lifan, четвертое и пятое место заняли Shineray и Geon соответственно. Среди именитых брендов в этом году первое место занимает Honda, второе — BMW, а третье — Kawasaki.

Напомним, в первом полугодии 2019 года украинцы приобрели и зарегистрировали 3185 автомобилей, работающих исключительно на электротяге, из них 2964 легковых и 221 коммерческий. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года спрос на электромобили в Украине вырос на 58%. Однако львиную долю (91%) первичного рынка электромобилей сформировали машины, бывшие в эксплуатации.

Напомним, в июне граждане Украины приобрели и зарегистрировали 7,3 тысяч новых легковых автомобилей. Июньский спрос на новые авто вырос на 12% относительно прошлого года. Лидерскую позицию на рынке продолжает сохранять за собой Toyota. В июне новые автомобили этой японской марки получили 1 259 украинских регистрационных номеров. По сравнению с июнем прошлого года регистрации новых "Тойот" увеличились почти на 70%.

Ранее сообщалось, что за пять месяцев 2019 года украинцы зарегистрировали 32,2 тысячи новых легковых авто. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года платежеспособный спрос на новые машины в Украине снизился на 2,4%.

В мае 2019 года на украинском рынке было реализовано 6,9 тысяч новых легковых автомобилей, что всего на 1,6% больше, чем годом ранее.