Появились новые изображения Skoda Octavia 2020

Презентации проверенных временем “народных“ автомобилей привлекают не меньше внимания, чем показ новых крутых суперкаров. И в этом нет ничего странного. Например, количество “предпрезентационных“ материалов о новой Skoda Octavia уже внушительно, в ведь до премьеры еще немало времени.

Теперь появились предположительные изображения новинки с новых ракурсов и у нас есть возможность рассмотреть Октавиа 2020 еще лучше. Фотографии опубликовал IndianAutosBlog.





Дизайн, как ожидается, будет в стиле Skoda Superb 2020. Эта преемственность заметна и на рендерах. Увеличенная фальшрадиаторная решетка и узкие передние фары создают более агрессивный облик. Как и Шкода Суперб, новая Шкода Октавия 2020 получит светодиодную матричную систему освещения.





А вот вид сзади скорее отражает влияние Skoda Scala - знакомые фонари и уже ставшая фирменной чертой новых моделей надпись с названием бренда вместо традиционной эмблемы.



