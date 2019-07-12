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АвтоМото
Новости
12 июля 19, 14:32
Появились новые изображения Skoda Octavia 2020
Skoda Octavia 2020
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Дизайн, как ожидается, будет в стиле Skoda Superb 2020.

Презентации проверенных временем “народных“ автомобилей привлекают не меньше внимания, чем показ новых крутых суперкаров. И в этом нет ничего странного. Например, количество “предпрезентационных“ материалов о новой Skoda Octavia уже внушительно, в ведь до премьеры еще немало времени.

Теперь появились предположительные изображения новинки с новых ракурсов и у нас есть возможность рассмотреть Октавиа 2020 еще лучше. Фотографии опубликовал IndianAutosBlog.

Дизайн, как ожидается, будет в стиле Skoda Superb 2020. Эта преемственность заметна и на рендерах. Увеличенная фальшрадиаторная решетка и узкие передние фары создают более агрессивный облик. Как и Шкода Суперб, новая Шкода Октавия 2020 получит светодиодную матричную систему освещения.

А вот вид сзади скорее отражает влияние Skoda Scala - знакомые фонари и уже ставшая фирменной чертой новых моделей надпись с названием бренда вместо традиционной эмблемы.
bigmir.net
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