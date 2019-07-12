Bently показала концепт гигантского электрокара. ФОТО

Автомобиль достигает в длину шести метров. Мощность его - впечатляющие 1340 лошадиных сил.

Компания Bently показала электрический концепт-кар EXP 100 GT очень крупных размеров. Он позволяет получить некоторое представление об амбициозном проекте автопроизводителя - сверхроскошном автомобиле класса Gran Tourer образца 2035 года. Об этом пишет Motor1.

Показ концепта приурочен к празднованию 100-летнего юбилея бренда. Концепция EXP 100 GT сочетает в себе знаковые черты Bentley и некоторые футуристические элементы. Мощность его составляет 1350 л.с.

Массивная сетчатая решетка (состоящая из 6000 светодиодных ламп), разделенная тонкой полоской меди, придает передней панели очень яркий внешний вид.

Автомобиль достигает 5,8 метров в длину и 2,4 метра в ширину. Вес его - 1900 килограммов.

Электрокар имеет помощник с искусственным интеллектом, созданный Bently. Расположен он в центральной консоли и узнаваем по светящемуся кристаллу. Он контролирует пять различных режимов автономного вождения.

Эти режимы позволяют пассажирам располагаться в автомобиле с комфортом и не утруждать себя вождением.

Отделка салона сделана с применением кожи, мелиорированного дерева с медными вставками, шерсти и алюминия.

Bentley не планирует выпускать серийный EXP 100 GT в его нынешнем виде. Эта радикальная концепция, скорее, демонстрация возможностей компании в отношении дизайна.









Ранее сообщалось, что компания MINI представила свой электромобиль Cooper SE. В скором времени он должен поступить в серийное производство.