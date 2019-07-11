В Киеве начали штрафовать нарушителей парковки авто

После долгих месяцев ожиданий закон о реформировании сферы парковки, формально вступивший в силу еще 27 сентября 2018 года, наконец-то заработал и на практике. Сегодня, 10 июля, в Киеве начали штрафовать и в отдельных случаях эвакуировать на штрафстоянку автомобили, припаркованных водителями с нарушением правил. Эту радостную для многих весть сообщил на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, что инспекторы по парковке начали работать еще в конце апреля. Но до этого момента они работали в тестовом режиме, ограничиваясь выдачей предупреждений в устной форме. Теперь же за нарушения будут выписывать штрафы и эвакуировать самых злостных нарушителей на штрафстоянку.

Друзі! В Києві розпочали евакуацію авто, припаркованих в заборонених місцях. Зокрема, особлива увага інспекторів та…

Опубліковано Кличко — мер Середа, 10 липня 2019 р.

Кличко подчеркнул, что особое внимание будет к автомобилям, оставленным на полосах общественного транспорта.

Начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин рассказал больше подробностей. По его словам, инспекторы до сих пор не имеют сертифицированных технических средств фотофиксации, поэтому сделанные фото никуда не пересылают. Сообщение о штрафе размещают на лобовом стекле автомобиля.

Накануне инспекторы начали пользоваться велосипедами Nextbike с целью повышения результативности. По их словам, так они могут избегать пробок, одновременно принося пользу здоровью и экологии.

На данный момент штрафы выписывают за следующие нарушения:

- размещение автомобиля в зоне действия знаков, запрещающих стоянку или парковку — за это нарушение предусмотрен штраф в размере 255 грн;

- остановка ближе 30 метров от остановок общественного транспорта — за это нарушение и все нижеприведенные предусмотрен штраф в размере 510 грн с эвакуацией автомобиля;

- остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

- остановка ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда

- остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

- стоянка в местах, где это создает препятствие для движения пешеходов.

Сейчас инспекторы работают преимущественно в центре Киева, где, как утверждают, самая большая проблема с парковкой: в Печерском, Шевченковском и частично Голосеевском районах. Кроме того, они работают только в одну смену (днем) из-за нехватки сотрудников. Рахматуллин пообещал, что в случае увеличения штата служба перейдет на новый график с несколькими сменами, чтобы охватить промежуток времени с 8:00 до 22:00.

После запуска автоматизированной системы контроля оплаты стоимости услуг по парковке (АСКОП) штрафы в двадцатикратном размере стоимости одного часа будут выписывать и за неоплату парковки.

Киевляне могут сообщать о нарушениях парковки по номеру 15-51, а также звонить в полицию на номер 102 или в справочную службу «Киевтранспарксервиса» 0-800-300-516.

Теперь осталось дождаться запуска перспективного приложения Orange Card, вознаграждающего за сообщения о неправильной парковке, которое первоначально обещали запустить еще в конце прошлого года, а также автоматической видеофиксации нарушений ПДД.