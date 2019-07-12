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9 июля 19, 19:35
Цены плавятся: Дилеры продают автомобили по акции
автомобили по акции
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Автоимпортеры и дилеры продают автомобили по акции.

Лето – затишье? Ничего подобного: автоимпортеры и дилеры хотят продавать и продавать – по акциям сбрасывают на автомобили до 100 тыс. грн. и даже больше. И еще дают низкопроцентные кредиты.

Об этом сообщают Деньги.ua.

У дилеров BMW внедорожник X3 можно купить cо скидкой. Акционная стоимость автомобиля, в зависимости от выбранной комплектации, составляет 1,07–1,34 млн. грн. Кредит? Не вопрос: для BMW X3 действуют специальные условия финансирования: кредит на два года с авансом 50% и процентной ставкой 0,01% годовых и кредит на пять лет с авансом 35% и процентной ставкой 0,01% на первый год кредитования.

В автосалонах Fiat хэтчбек Fiat 500 2017 года выпуска доступен со скидкой 110 тыс. грн. Цена этого авто с бензиновым двигателем 1,2 л и “автоматом“ – 390 тыс. грн.

Седан Ford Mondeo можно приобрести в кредит на три года под 0,01% годовых. Похожие условия кредитования и при покупке любого автомобиля Mitsubishi. Правда, льготная ставка доступна при условии, что размер первоначального взноса составит не менее 50% стоимости авто.

Honda по-прежнему держит акционные цены на весь свой модельный ряд. Седан Civic 4D можно приобрести по цене 21,9 тыс. долл. (регулярная цена – 23,6 тыс. долл.), кроссовер CR-V 2.0 – за 33,9 тыс. долл. (регулярная цена – 34,9 тыс. долл.), а стоимость внедорожника Pilot 3.0 2017 года выпуска составляет 49,9 тыс. долл. (регулярная цена – 55,3 тыс. долл.).

В салонах Hyundai действует специальное предложение на электромобиль IONIQ Electric. Цена комплектации Premium снижена на 92,4 тыс. грн. до 770 тыс. грн., а комплектации Top – почти на 100 тыс. грн. до 833 тыс. грн.

По специальной цене можно приобрести и хэтчбек KIA Rio 2018 года выпуска. В базовой комплектации его стоимость составляет 361 тыс. грн. (была – 374 тыс. грн.), а в максимальной версии – 461 тыс. грн. (была 474 тыс. грн.).

Mazda предлагает седан Mazda 6 и кроссоверы CX-3, CX-5 и CX-9 с выгодой до 40 тыс. грн., а кроссоверы Nissan Juke, Qashqai и X-Trail можно приобрести со скидкой до 96 тыс. грн. Renault продает по специальным ценам лимитированную серию трех моделей в комплектации Techroad. 

Она отличается от стандартных версий новыми двухцветными дисками, красными декоративными элементами на корпусе наружных зеркал заднего вида, новыми цветами кузова и новой обивкой сидений. Sandero Stepway Techroad можно приобрести по цене от 340 тыс. грн., Logan MCV Techroad – от 386 тыс. грн., Duster Techroad – от 480 тыс. грн.

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dengi.ua Светлана Шмелева 

Напомним, американский производитель Ford представил новую трековую версию суперкара GT. Его тираж составляет 45 экземпляров и стоит он 1,2 млн долл.
dengi.ua
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