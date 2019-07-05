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АвтоМото
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4 июля 19, 21:52
Ретросуперкар P72 возродил марку De Tomaso. ФОТО
Ретросуперкар P72
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Легендарную марку вернула к жизни та же команда, которая стоит за брендом Apollo Automobili

Поэтому в основу P72 ляжет карбоновое шасси суперкара Apollo IE.

В год 60-летия знаменитая марка De Tomaso представила первый после возрождения компании автомобиль - суперкар P72, который станет преемником модели P70.

В начале 60-х годов основатель компании Алехандро де Томазо объединился с Кэрроллом Шелби для работы над P70 (P - Prototipi, 70 - объём двигателя в 7 литров). Планировалось, что Шелби соберёт бюджет, автор Shelby Daytona Coupe и Chevrolet Corvette Stingray Питер Брок создаст дизайн, а сам де Томазо спроектирует машину.

Но проект остался неосуществлённым, поскольку Кэрролл и Алехандро рассорились. В итоге основатель De Tomaso нашёл партнёра в лице Ghia и в 1965 году на Туринском моторшоу модель P70 была показана как Ghia-De Tomaso Sport 5000.

В 2019 году на Goodwood Festival of Speed показали прототип De Tomaso P72 - модели, которую выпустят тиражом в 72 экземпляра. Технические характеристики пока являются секретом, но уже известно, что в основе машины с механической коробкой передач будет лежать шасси другого суперкара - Apollo Intensa Emozione.

Все подробности о P72 обещают раскрыть в ближайшие месяцы. Стоимость нового купе составит от 750 000 евро, заинтересованные клиенты уже могут внести депозит, чтобы забронировать автомобиль.



Источник: infocar.ua

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