Бензин на заправках дешевеет: прогноз цен на июль

Хотя были предпосылки к тому, чтобы ценники на стелах автозаправочных сетей пошли вверх. Так, с 1 июня Россия ограничила поставки нефтепродуктов в Украину через свою территорию.





За месяц дизтопливо упало в цене на 17 коп/л, а бензины – на 10-12 коп./л, пишет "Сегодня".





На цены повлияли спрос и предложение, говорит эксперт энергорынка Леонид Косьянчук. Перебои поставок нефтепродуктов были, но быстро уладились.





"Когда Россия ввела ограничения, была опасность срыва поставок. Но рынок отреагировал достаточно адекватно и поначалу цены выросли. А когда стало понятно, что ресурса хватает, то цены пошли вниз. Курс гривны тоже не повлиял, поскольку держится стабильным", – говорит Косьянчук.





Цены на автогаз с 3 июня по 1 июля по Украине снизились на 34 копейки. АЗС опустили цены, потому что они были завышены из-за риска сокращения поставок из России и Казахстана. Срыв поставок действительно был реален. Из-за российских ограничений на провоз нефтепродуктов в Украину казахи приостановили поставки сжиженного газа в нашу страну.





"Большого сокращения поставок, как ожидали трейдеры, не произошло. Поэтому рынок начал стабилизироваться и цены откатились назад", – рассказывает Артем Куюн, заместитель директора "Консалтинговой группы А-95".





На июль квоты на ввоз в Украину нефтепродуктов РФ все-таки скорректировала. И угрозы ограничений поставок уже нет. Это и повлияло на снижение и стабилизацию цен как бензинов и дизтоплива, так и автогаза.





"Вопрос с поставками пока решен, мы не ожидаем сбоев. Но от российских чиновников можно ожидать чего угодно", – отмечает Куюн.





На стоимость горючего могут повлиять нововведения от правительства. Чтобы хранить и продавать нефтепродукты надо получить лицензию. С 1 июля в Украине началась реформа системы контроля оборота горючего. Это должно уменьшить долю "серого" рынка. По данным Нефтегазовой ассоциации Украины, 20% дизеля и 50% автогаза в стране продаются нелегально.





По новым правилам, все субъекты, которые хранят и продают горючее, должны получить лицензию. Это касается и агросектора, который закупает дизтопливо в больших объемах. Все, кто получит лицензию, будут находиться в базе Фискальной службы, и можно будет легко проверить, легальная АЗС, или нет. Кроме этого, на нефтебазах установят акцизные счетчики по выдаче топлива - то есть введут тотальный контроль за перемещением нефтепродуктов.





"Действительно, есть проблема. Большое количество субъектов на 1 июля не получили лицензии. Пока этого не заметно, но если государство подойдет к этой ситуации жестко, то это может спровоцировать дефицит на региональных рынках и это может привести к росту цен. В больших городах вряд ли, потому что там работают крупные сети. А что касается провинции, то там есть проблемы. В ходе легализации рынка заправочных станций может стать меньше, и это будет иметь соответствующие последствия", – говорит Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.





Напомним, ранее у Зеленского просили снизить розничные цены на дизель из-за падения оптовых.





В начале мая, на заправках цены на бензин и дизтопливо выросли



