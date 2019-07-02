Рассекречена внешность нового BMW X6 2020

В Сети появилось несколько фотографий BMW X6 2020 модельного года. Опубликовало их нидерландское издание autoblog.nl.





Судя по снимкам, BMW X6 третьего поколения будет незначительно отличаться от актуальной модели, хотя в целом станет выглядеть более суровее. Кроссовер получит увеличенные “ноздри” радиатора, более агрессивные бамперы с крупными воздухозаборниками, а также тонкие фары и фонари.





















BMW X6 2020





Фото салона нового BMW X6 пока нет, но, как ожидается, он будет аналогичен внутреннему убранству последнего X5 – с экраном на 12,3 дюйма информационно-развлекательной системы и 12,3-дюймовым цифровым приборным щитком. Что касается помощников, X6 2020 должен обзавестись активным круиз-контролем с функцией Stop & Go, ассистентом удержания полосы движения и системой автоматической смены полосы движения.





Двигатели у премиального кросс-купе также будет от X5: 3,0- и 4,0-литровые бензиновые турбомоторы мощность 340 л. с. и 462 л. с. соответственно, а также 3,0-литровые дизели с наддувом, выдающие 265-400 сил. Позднее появится плагин-гибридная версия BMW X6 iPerformance и заряженная X6 M.



