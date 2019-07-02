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2 июля 19, 15:54
С июля в Украине можно строить автоматизированные паркинги
автоматизированные паркинги
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С 1 июля в Украине вступили в силу новые государственные строительные нормы, позволяющие строить автоматизированные парковки для автомобилей
1 июля 2019 года в действие вступили новые изменения в государственных строительных нормах (ГСН), позволяющие проектирование автостоянок и гаражей, которыми предусмотрена возможность строить автоматизированные паркинги в городах Украины.

Об этом сообщается на сайте Минрегионразвития.

Согласно новым изменениям в ГСН, состав и площадь помещений, несущих конструкций, количество ярусов в автоматизированных гаражах определяется в соответствии с заданием на проектирование и зависит от особенностей и технических возможностей применять такие механизмы. При этом, управление устройством для перемещения авто и контроль его работы предполагается из помещения диспетчерской, которая располагается на посадочном этаже.
 
Согласно новым нормам, при строительстве автоматизированных паркингов в целях безопасности нужно обязательно предусматривать доступ персонала для техобслуживания на каждый ярус размещения автомобилей и к каждому паркоместа. Такие паркинги можно пристраивать к домам при условии отделения противопожарной стеной 1 типа, а максимальный объем пожарного отсека должен составлять не более 200 авто.



Заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook подчеркнул, что “В связи с новыми изменениями в ГСН состав и площадь помещений, несущих конструкций, количество ярусов в автоматизированных гаражах определяется в соответствии с заданием на проектирование и зависит от особенностей и технических возможностей применять такие механизмы”.

 
Источник: telegraf.com.ua
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