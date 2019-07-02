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АвтоМото
Новости
2 июля 19, 12:39
Porsche раскрыла дизайн электрокара Taycan
Porsche Taycan
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Официальная премьера первого электрокара Porsche состоится в сентябре этого года во Франкфурте.
 Porsche раскрыла дизайн электрокара Taycan 

Компания Porsche опубликовала первые дизайн-скетчи своего первого серийного электрокара - 600-сильного спорткара Taycan. Дизайн новинки разработан в стилистике концепта Mission E, представленного в сентябре 2015 года во Франкфурте. Сохранив общие черты шоу-кара, серийный электрокар получил переработанный аэродинамический обвес, новые передние фары и стандартные задние двери, вместо «суицидальных» заднепетельных, открывающихся против движения.

Интерьер Porsche Taycan фотошпионы рассекретили в мае. Салон спорткара оформлен в стилистике концепта Porsche Mission E Cross Turismo, показанного маркой в марте прошлого года в Женеве. От концепта серийному электрокару достались полностью цифровая «приборка» встроенные в переднюю панель широкоформатный центральный дисплей и отдельный сенсорный экран для управления климат-контролем. На опубликованных в сети фото видно трехспицевое спортивное рулевое колесо, большая кнопка Start/Stop слева от него и центральный циферблат на приборной панели, традиционно встречающийся в моделях Porsche с опциональным пакетом Sport Chrono.



Уже известно, что Porsche Taycan будет доступен в двух вариантах кузова и в трех комплектациях, в том числе средней 4S и максимальной Turbo. В топовой версии Turbo спорткар укомплектуют двумя электродвигателями, суммарной мощностью более 600 л.с. С места до 100 км/ч полноприводный Taycan сможет разогнаться менее чем за 3.5 секунды. Запас хода превысит 500 км по циклу NEDC, а всего за 4 минуты батарею можно зарядить еще на 100 км пути.


Porsche Taycan
Заявки на Taycan Porsche начала принимать в начале марта этого года, хотя серийное производство стартует только в сентябре. Ожидаемая стоимость электрической новинки Porsche - от $90 тыс. в базовой версии и от $130 тыс. в версии Turbo.

Источник: /autonews.autoua.net
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