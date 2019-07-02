В Киеве ввели новые парковочные талоны
В Киеве ввели новые парковочные талоны
Парковочные талоны нового образца отличаются цветом, расположением номеров зон (или квартала) и дополнительной информации. Талоны защищены индивидуальным номером и голограммой. Об этом сообщил заместитель глава КГГА Дмитрий Давтян.
Приобрести парковочные талоны нового образца можно:
- онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП «ГиВЦ»;
- онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone;
- в киосках «Союзпечати»;
- в офисе КП «Киевтранспарксервис» (телефон для справок - (044) 383-20-37).
Стоимость месячного абонемента во всех зонах - 630 грн, во II и III зонах - 441 грн, в III зоне - 315 грн. Квартальный абонемент стоит 1465 грн и может использоваться на любой парковочной площадке предприятия.
Талон должен быть закреплен на зеркале заднего вида или на лобовом стекле. На лицевой стороне талона необходимо указать номер автомобиля.
источник: autonews.autoua.net
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