В Киеве ввели новые парковочные талоны





Парковочные талоны нового образца отличаются цветом, расположением номеров зон (или квартала) и дополнительной информации. Талоны защищены индивидуальным номером и голограммой. Об этом сообщил заместитель глава КГГА Дмитрий Давтян.





Приобрести парковочные талоны нового образца можно:





- онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП «ГиВЦ»;

- онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone;

- в киосках «Союзпечати»;

- в офисе КП «Киевтранспарксервис» (телефон для справок - (044) 383-20-37).





Стоимость месячного абонемента во всех зонах - 630 грн, во II и III зонах - 441 грн, в III зоне - 315 грн. Квартальный абонемент стоит 1465 грн и может использоваться на любой парковочной площадке предприятия.





Талон должен быть закреплен на зеркале заднего вида или на лобовом стекле. На лицевой стороне талона необходимо указать номер автомобиля.











