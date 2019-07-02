Полиция объяснила, как в Украине будут возвращать техосмотр

Такую возможность допустил Владислав Криклий, возглавляющий Главный сервисный центр МВД.





По словам Владислава Криклия, вернется или нет обязательный техосмотр для легковых автомобилей, зависит от того, каким будет новое правительство Украины, какие партии пройдут на выборах в Верховную Раду, какие коалиции сформируются в парламенте.





Криклий считает, что для того, чтобы техосмотр не стал проблемой для автовладельцев, его нужно внедрять поэтапно. Например, на первом этапе достаточно ввести обязательный техосмотр автомобилей, на которые устанавливают ГБО. При переоборудовании на газ можно одновременно проводить и техосмотр. В целом этот процесс может растянуться на несколько лет, чтобы он не был болезненным для автомобилистов.





Напомним, что правительство подготовило законопроект, предусматривающий обязательный ТО легковых автомобилей с 1 января 2022 года. Также предлагается штрафовать на 1 700 грн лиц, которые опоздали пройти техосмотр.





6 июня закончилось общественное рассмотрение этого законопроекта. Теперь в него должны внести правки. Потом его передадут на рассмотрение депутатов Верховной Рады.