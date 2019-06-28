Конкурент Tesla проезжает на одном заряде на 25% дальше

Голландский автопроизводитель Lightyear представил свой прототип электромобиля, который способен проехать дальше, чем любой другой автомобиль на электротяге на рынке. Электрокар получил название Lightyear One.

Главное отличие новинки от моделей Илона Маска заключается в размещении солнечных панелей на крыше и капоте для подзарядки батарей во время движения. Как уверяют инженеры, в яркий солнечный день дальность автомобиля увеличивается до 12 километров в час.

Правда полагаться на заряд батареи при помощи солнечной энергии не стоит – на это понадобится более 3 дней. Эти панели созданы скорее для увеличения автономности хода Lightyear One.

Lightyear One оснащен четырьмя электродвигателями и батарейным блоком, емкость которого производитель не сообщает. В то же время указывается, что запас хода их новинки составляет 725 километров от одной подзарядки батареи, что практически на четверть больше, чем у самой "заряженной" версии Tesla от Илона Маска — Model S. У последней этот показатель составляет 595 километров. До 100 км/ч голландский электромобиль разгоняется за 10 секунд.

Однако, как бы хорошо ни звучали возможности Lightyear One, этот электромобиль не ориентирован на массовый рынок. Все из-за непомерно высокой цены в 170 тысяч долларов в максимальной комплектации. Компания уже принимает предзаказы на свою новинку, но предложение пока ограничено и составляет всего 500 экземпляров.

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