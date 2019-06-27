BMW опережает график электрификации на два года

Если ранее компания обещала вывести на рынок 25 электромобилей и гибридов к 2025 году, то теперь планирует успеть сделать это на два года раньше — уже в 2023 году.

Представители компании особо отметили, что более половины из этих 25 электрифицированных моделей будут представлять собой чистые «батарейные» электромобили. Добиться ускорения программы удалось за счет гибкой архитектуры, позволяющей создавать на общей платформе бензиновые/дизельные, гибридные и электрические модели.





Уже в 2021 году в BMW рассчитывают удвоить продажи электрифицированных моделей по сравнению с 2019 годом, при этом компания нацелена на ежегодный рост продаж электромобилей на уровне 30%. С 2020 года BMW собирается приобретать электричество для нужд компании по всему миру, получаемое исключительно от возобновляемых источников энергии.

К концу 2019 года BMW рассчитывает довести количество проданных электромобилей и гибридов до отметки 0,5 млн штук. В следующие два года компания начнет продавать пять новых электромобилей. К сити-кару BMW i3, который на данный момент произведен в количестве 150 тыс. штук, также добавится Mini Electric (производство в Оксфорде, Великобритания), в 2020 году — BMW iX3 (производство в Шэньяне, Китай), в 2021 — BMW iNEXT (производство в Дингольфинге, Германия) и BMW i4 (производство в Мюнхене, Германия).

Также компания вскоре представит подключаемые гибриды BMW 3 Series, BMW 7 Series, BMW X5, BMW X3, BMW X1 Long Wheelbase Version, BMW 5 Series, BMW 2 Series Active Tourer и т.д.

Также с 2020 года для всех подключаемых гибридов компании будет доступна система BMW eDrive Zones, которая будет самостоятельно распознавать «зеленые зоны» городов и автоматически переключаться в электрический режим движения. За счет этого такие гибриды получат те же права на ограниченный въезд, что и электромобили.