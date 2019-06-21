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20 июня 19, 23:35
Что делать, если отказали тормоза в автомобиле
тормоза
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С наступлением лета увеличивается количество жалоб автомобилистов на отказ тормозной системы

Что ж, это не редкое явление при жаркой погоде, и особенно при перегреве на затяжных спусках. Как реагировать в такой ситуации рассказываем в сегодняшнем материале.

1. Не паникуйте

Если вы почувствовали, что отказали тормоза, то главное — оставайтесь хладнокровным. Опытные автомобилисты советуют не паниковать. В ваших силах справиться с такой ситуацией. Включите аварийную сигнализацию, не делайте резкие маневры, не глушите мотор.

2. Продавите педаль тормоза

Тормоза перестали слушаться? Тогда несколько раз продавите педаль тормоза. Возможно, это поможет.

3. Тормозите двигателем

При торможении двигателем передача понижается одна за другой, постепенно. Педаль сцепления должна быть выжата минимальное время. Если у «автомата» нет возможности перейти в ручной режим, то просто уберите ногу с педали газа.

4. Плавное использование стояночного тормоза

Учтите, что при использовании стояночного тормоза задние колеса могут заблокироваться. Понятно, что из этого следует: ваше авто просто развернет. Поэтому делайте все плавно.

5. Бордюр и сугроб на обочине

Опытные автомобилисты рекомендуют при отказе тормозов в летние месяцы «притереться» к бордюру, а зимой — к сугробу на обочине. Метод достаточно эффективен, если, конечно, вы обладаете «стальными» нервами.

Источник:  drive-news.net

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