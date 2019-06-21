Водителям напомнили о нововведении в законодательстве

С февраля 2019 году в Украине начали строго соблюдать требования законодательства об условиях пересечения государственной границы на автомобиле.





Согласно действующему закону «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», каждый украинский автовладелец, который направляется на автомобиле за границу, обязан иметь действующий международный страховой сертификат «Зеленая карта».





Отныне его наличие пограничники проверяют у каждого водителя на каждом пункте пересечения государственной границы. В случае отсутствия упомянутого документа за пределы нашей страны автомобиль не пропустят.





Пограничники так же проверяют, есть ли страховой полис «Зеленая карта» от иностранной страховой компании и в тех зарубежных автовладельцев, которые стремятся проехать на территорию Украины. Это не случайно: наша страна входит в Международную систему автомобильного страхования «Зеленая карта», правила которой одинаковы для всех стран-подписантов.