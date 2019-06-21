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АвтоМото
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20 июня 19, 23:31
Водителям напомнили о нововведении в законодательстве
граница
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Теперь для пересечения границы на автомобиле требуется «Зеленая карта».
С февраля 2019 году в Украине начали строго соблюдать требования законодательства об условиях пересечения государственной границы на автомобиле.

Согласно действующему закону «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств», каждый украинский автовладелец, который направляется на автомобиле за границу, обязан иметь действующий международный страховой сертификат «Зеленая карта».

Отныне его наличие пограничники проверяют у каждого водителя на каждом пункте пересечения государственной границы. В случае отсутствия упомянутого документа за пределы нашей страны автомобиль не пропустят.

Пограничники так же проверяют, есть ли страховой полис «Зеленая карта» от иностранной страховой компании и в тех зарубежных автовладельцев, которые стремятся проехать на территорию Украины. Это не случайно: наша страна входит в Международную систему автомобильного страхования «Зеленая карта», правила которой одинаковы для всех стран-подписантов.
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