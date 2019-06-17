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АвтоМото
Новости
17 июня 19, 15:25
Грузовики без кабины Volvo Vera
Volvo Vera
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Беспилотному тягачу кабина не нужна, решили в компании Volvo, и убрали ее полностью — так на свет появились роботизированные фуры Vera, представленные в сентябре прошлого года, являющие собой четырехколесную платформу, к которой крепятся стандартные прицепы.

Замысел шведских инженеров — в том, чтобы флот таких роботягачей, коммуникация между которыми осуществляется через облако, однажды начал совершать челночные рейсы «по запросу» между портами, заводами и складами. Предполагается, что робофуры позволят компаниям не только возить грузы 24/7, но и значимо сэкономить на зарплатах водителям.

Первый шаг к реализации этой идеи уже сделан — логистическое предприятие DFDS выразило готовность воспользоваться решением от Volvo для доставки контейнеров из центра логистики в Гетеборге, Швеция, в ближайший портовый терминал. Пробный рейс уже состоялся.

Планируется, что поначалу рейсы будут выполняться с ограничением скорости — не более 40 км/ч. При этом маршрут робофур будет включать в том числе дороги общего пользования.
ITC.ua
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