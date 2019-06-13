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12 июня 19, 19:14
За сколько можно приобрести новый автомобиль в Украине
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Автоимпортеры и дилеры обещают хорошие скидки на авто 2018 года выпуска и анонсируют старт продаж новых моделей.

В автосалонах BMW до конца июля 2019 года можно приобрести по специальной цене внедорожник BMW X3 sDrive20i. Стоимость, в зависимости от выбранной комплектации, составляет 1,09-1,36 млн. грн. Citroen запустил акцию под названием “Сезон комфорта“. Это - распродажа модели серий C3 и С4. Хэчтбек С3 можно приобрести по цене от 375 тыс. грн., C3 Aircross - от 536 тыс. грн. Стоимость кроссовера C4 Cactus начинается с отметки 506 тыс. грн., C4 Grand Picasso - от 792 тыс. грн.

Специальные цены действуют и у дилеров Fiat на седан Fiat Tipo. Стоимость модели 2018 года в комплектации Mid составляет 355 тыс. грн., комплектации Mid+ - 370 тыс. грн

Ford анонсировал старт продаж в Украине нового поколения хэтчбека Focus. Цена автомобиля с бензиновым двигателем объемом 1,6 л мощностью 120 л. с. и механической коробкой передач на 6 ступеней - 486 тыс. грн., за топовую комплектацию с литровым турбированным бензиновым мотором мощностью 125 л. с. и 8-ступенчатым “автоматом“ просят 686 тыс. грн. 

Honda продолжает распродавать весь модельный ряд автомобилей. Скидки достигают 2 тыс. долл.

Кроссовер Hyundai Tucson до 30 июня 2019 года можно приобрести со скидкой до 87 тыс. грн., внедорожник Hyundai Santa Fe - c выгодой до 168 тыс. грн. Дилеры KIA предлагают акционную цену на внедорожник Sorento: скидка достигает 2 тыс. долл.

Mazda распродает со склада автомобили 2018 года выпуска. Стоимость седана Mazda6 - от 695 тыс. грн., кроссовера Mazda CX-3 - от 686 тыс. грн., кроссовера Mazda CX-5 - от 950 тыс. грн.

Владельцы автомобилей Nissan, которые хотят обновить свое авто, могут воспользоваться программой лояльности от официального импортера Nissan в Украине и получить 2% скидки.

А Volkswagen объявил о старте продаж нового внедорожника T-Roc. Автомобиль уже можно заказать по цене от 673 тыс. грн.
dengi.ua
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