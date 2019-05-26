Движение на дорогах: с июня вступают новые ограничения

Ограничение вводится с целью сохранения покрытия дорог во время жары при температуре воздуха выше +28. Грузовики, общим весом более 24 т, с нагрузкой на ось более 7 т, не смогут воспользоваться государственными автодорогами в области с 10:00 до 22:00 часов.

Во время действия ограничений водители могут воспользоваться имеющимися площадками для отдыха и стоянками автотранспорта, а также стоянками возле придорожных пунктов сервиса.

Ранее сообщалось, что водительские права будут выдавать украинцам по новым правилам. А в Кабмине утвердили важный проект для водителей.