Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.34
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.45
USD
26.30
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
26 мая 19, 16:32
Движение на дорогах: с июня вступают новые ограничения
новые ограничения
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
С 1 июня в Киеве и области на автодорогах вводятся ограничение

Ограничение вводится с целью сохранения покрытия дорог во время жары при температуре воздуха выше +28. Грузовики, общим весом более 24 т, с нагрузкой на ось более 7 т, не смогут воспользоваться государственными автодорогами в области с 10:00 до 22:00 часов.

."Для информирования водителей, на этот период, на автодорогах будут установлены временные запрещающие дорожные знаки 3.15 "24 т" и 3.16 "7 т" с табличками 7.4.4 "10.00-22.00" и "t +28 ºС".

Во время действия ограничений водители могут воспользоваться имеющимися площадками для отдыха и стоянками автотранспорта, а также стоянками возле придорожных пунктов сервиса.

Ранее сообщалось, что водительские права будут выдавать украинцам по новым правилам. А в Кабмине утвердили важный проект для водителей.
Podrobnosti
Ещё по теме:
В Киеве этой ночью полностью перекроют мост через Днепр
На Майдане в Киеве произошло грандиозное ДТП. ВИДЕО
Сегодня ограничат движение на Южном мосту в Киеве
19 авто столкнулись под Киевом из-за гололедицы: фото, видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине насчитали более 12,6 тысяч электрокаров
Лента новостей