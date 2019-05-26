В Украине насчитали более 12,6 тысяч электрокаров

Сейчас в Украине находится более 12,6 тысяч электрокаров.

Об этом заявил председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук, открывая 4-ю Международную выставку электромобилей и гибридов в Киеве, сообщает пресс-служба ведомства.

Указано, что глобальный рынок электромобилей быстро растет: если в 2010 году в мире было продано лишь несколько тысяч электрокаров, то в 2018 году — уже более 2 млн таких экологических авто.

По данным издания Bloomberg, в 2025 году ожидается рост продаж до 10 млн электромобилей в год.

"Украина также следует этому тренду. Если в 2015 году в Украине было всего около 500 электромобилей, то по состоянию на 1 мая 2019 года — уже более 12,6 тысяч", — сообщил Савчук.

Стимулирующим фактором перехода на электротранспорт, как указано, является резкое сокращение стоимости аккумуляторов в мире. Кроме этого, в Украине отменен НДС на ввоз электрокаров до 2022 года.

По словам Савчука, широкое использование электромобилей позволит сэкономить на импорте нефтепродуктов, уменьшить выбросы CO2 и иметь чистую окружающую среду.

Известно, что в апреле 2019 года в Украине вырос спрос на электромобили.

Как сообщалось, в январе 2019 года украинцы купили 441 электрокар.

Напомним, ранее Илон Маск заявлял, что в Ровенской, Житомирской и Львовской областях Украины могут появиться станции Tesla Superchargers для подзарядки электромобилей.