В Украине сократились запасы бензина и автогаза

В Украине запасы бензина моторного за месяц сократились на 0,2%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В частности, по состоянию на 1 мая 2019 года запасы бензина моторного составляли 161,1 тысяч тонн, что на 0,2% меньше, чем по состоянию на 1 апреля 2019 года, и на 1,2% меньше, чем по состоянию на 1 мая 2018 года.

Согласно данным Госстата, также Украина сократила запасы сжиженного газа — на 1,9% за месяц. За год запасы автогаза выросли на 7%.

В то же время запасы дизельного топлива выросли — до 411,1 тысяч тонн, на 4,7% за месяц, на 28,7% за год.

Ранее стало известно, что с 1 мая Беларусь повысит экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты для стран, не входящих в Евразийский союз с Россией.

Как сообщалось, что в Украину приостановили поставлять белорусские нефтепродукты, которые составляют около трети украинского рынка топлива.

Как пояснили в Беларуси, Россия начала поставлять некачественную нефть, которую невозможно использовать для переработки, и которая может повредить оборудование нефтеперерабатывающих заводов. В частности, поступило 700 тысяч тонн некачественной российской нефти — и российская сторона в лице АО "Транснефть" это признала.

Позже премьер-министр Владимир Гройсман предложил полностью отказаться от импорта российских нефтепродуктов после ситуации с прекращением поставок топлива из Беларуси из-за действий РФ.