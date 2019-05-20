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20 мая 19, 07:47
Назван самый быстрый электромобиль
Tesla
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В рейтинге из 27 электрокаров первые восемь позиций занимают автомобили Tesla
В США сравнили 27 электромобилей и определили, что большинство из них разгоняются от 0 до 100 км в час менее чем за 8 секунд, а некоторые - менее чем за 3 секунды. И автомобили Tesla вне конкуренции. Об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный Insideevs.

Почти половина рейтинга - электромобили Tesla. После последнего обновления Model S и Model X, Tesla заняла первые восемь мест. Эти электрокары развивают скорость от 0 до 100 км в час всего за 2,4-4,4 секунды.



Второй топовой моделью, развивающей максимальную скорость, стал Jaguar I-Pace (4,5 секунды), третьей - Audi e-tron (5,5 секунды).

В конце 2018 года Илон Маск пообещал выпустить самый быстрый спорткар в мире.

Напомним, что за I квартал этого года в Украине вырос спрос на электромобили. Украинцы купили 1276 машин - это на 71% больше по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Источник: liga.net
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