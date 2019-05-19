В Киеве из-за инаугурации на 2 дня перекроют центр города

19 и 20 мая ограничат движение транспорта рядом улиц Киева по случаю инаугурации новоизбранного Президента Украины.

Как сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации, схема ограничения движения утверждена Главным управлением Национальной полиции Украины в городе Киеве.

В частности, как сообщили в КГГА, 19 мая с 7:00 до завершения мероприятий будет частично ограничено движение транспорта на улице Липской от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской.

Кроме этого, 20 мая с 06:00 до окончания праздничных мероприятий будет временно ограничено движение на ряде улиц:

проспект Бажана от Харьковской площади до Южного путепровода;

Надднепрянское шоссе от Южного путепровода до моста Патона;

Набережное шоссе от моста Патона до Днепровского спуска;

Днепровский спуск от Набережного шоссе до Парковой дороги;

аллея Героев Крут от площади Андрея Первозванного до площади Славы;

улица Ивана Мазепы от площади Славы до станции метро "Арсенальная";

улица Михаила Грушевского от улицы Московской до Петровской аллеи;

Парковая дорога от улицы Михаила Грушевского к аллее Героев Крут;

улица Шелковичная от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;

улица Круглоуниверситетская от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;

улица Лютеранская от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;

улица Архитектора Городецкого от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;

улица Ольгинская к площади Ивана Франко до улицы Институтской;

улица Институтская от улицы Крещатик до Крепостного переулка;

Крепостной переулок от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

улица Липская от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;

улица Садовая от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

улица Пилипа Орлика от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца.

Дополнительно предусмотрено временные ограничения движения на проспекте Николая Бажана, Южном мостовом переходе, Надднепрянском шоссе (от Южного моста до моста Патона), Набережном шоссе (от моста Патона до Днепровского спуска) с 6:00 20 мая до окончания мероприятий.

Из-за проведения торжественного заседания Верховной Рады 20 мая в 10:00, посвященного принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским, соответствующие службы КГГА с 6:00 обеспечат дежурство бригад скорой помощи на территории правительственного квартала.

Напомним, как ранее сообщалось, в четверг, 16 мая, 315 народных депутатов проголосовали за проект постановления о назначении инаугурации новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского на 10:00 понедельника, 20 мая.