Штрафы за нерастаможенные евробляхи отложили до конца лета

Народные депутаты поддержали решение о продлении срока растаможивания машин с иностранной регистрацией, так называемых "евроблях", еще на 90 дней. То есть, почти до конца августа. Так что до наступления этой даты людей, которые не успели или не имеют денег на легализацию такой машины штрафовать не будут.

"За" законопроект № 8371 с поправками, внесенными с голоса главой налогового комитета Верховной Рады Ниной Южаниной, проголосовали 236 парламентариев.

Концом льготного периода растаможки автомобилей на еврономерах было 25 мая. После этой даты владельцев таких машин должны были штрафовать на сумму от 8,5 до 170 тысяч гривен с конфискацией транспорта, в зависимости от того, как давно авто находится в Украине.

Видимо, депутаты прислушались к "евробляхерам", которые регулярно устраивают акции, требуя еще понизить стоимость растаможки таких авто.

По состоянию на 13 февраля владельцы 161 тысячи машин с иностранными номерами заплатили в бюджет за растаможку 10,1 миллиарда гривен. А 22 февраля закончился льготный период растаможивания "евроблях".