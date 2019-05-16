В Раде ответили "евробляхерам" на их новые требования

Протесты под Верховной Радой, которые в очередной раз устроили владельцы евроблях, ни к чему не приведут. Требования протестующих противоречат законодательству и, соответственно, не могут быть выполнены. Повезти может только тем из хозяев до сих пор не растаможенных иномарок, которые относятся к социально незащищенным слоям населения. Об этом 15 мая заявила народный депутат Нина Южанина, передает УНН.

"Требования к Верховной Раде отменить акциз на ввозимый в Украину автотранспорт и отсрочить введение штрафных санкций не могут быть выполнены. Льготы на уплату таможенных платежей могут быть применены только к определенным категориям граждан - многодетным семьям, инвалидам, другим социально незащищенным категориям", - подчеркнула народный депутат.

Южанина сообщила, что обратилась в Министерство финансов и Министерство социальной политики с предложением рассмотреть возможность помощи социально незащищенным категориям граждан решить проблему растаможки авто.

"На этапе принятия закона этих исключений делать нельзя было, поскольку льготами воспользовались бы те, кто вообще не хочет платить никаких платежей", - объяснила она, почему этого не было сделано ранее.

Народный депутат считает, что все, кто имел желание растаможить авто, сделал это в период льготного растаможивания или в период, во время которого не применялись штрафные санкции. Поэтому сейчас нет никакой необходимости продлевать сроки или отменять штрафы.

Протесты "евробляхеров" происходят регулярно: владельцы иномарок с еврорегистрацией мало того, что придумали выгодную для себя схему, так еще и пытаются раз за разом "продавить" для себя выгодные условия и сопротивляются усилиям властей упорядочить завоз авто в Украину. В прошлом году правительство и Рада пошли навстречу протестующим, приняв вполне нормальный, рабочий закон о, можно так сказать, "переходном периоде", во время которого легализовать уже ввезенные автомобили можно было на льготных условиях.





Однако все, и даже период легализации, имеет свои сроки и дедлайны. Уже после 24 мая автомобили на еврономерах обещают останавливать на дорогах и проверять законность их эксплуатации. При выявлении нарушений информация будет передаваться таможенникам, и в результате можно получить штраф до 170 000 гривен, лишиться водительских прав на год и самого автомобиля, который могут изъять на штрафплощадку.



