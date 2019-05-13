Последствия растаможки "евроблях"

Близится 25 мая - конец льготного периода растаможки автомобилей на еврономерах. После этой даты владельцев таких авто ждут огромные штрафы - от 8,5 до 170 тысяч гривен и даже конфискация машин на год. Правда, есть маленькая вероятность, что льготный период продлят до осени.





Лучше статусная "бляха", чем легальный средний класс





Больше всего возможность растаможить на льготных условиях "поляка" или "литовца" порадовала перекупщиков. Взять "бляху", растаможить и перепродать - бизнес выгодный. Такую машину купят быстрее, чем новую у официального дилера, потому что цена ниже. Свою роль играет и элементарная логика - зачем покупать новый "Ланос", если почти за те же деньги можно взять растаможенную "Шкоду Октавию".





В итоге сегодня украинский авторынок переживает сложные времена: официальные дилеры теряют покупателя и готовы сокращать свои представительства, если не уйти совсем. К тому же последним гвоздем в крышку гроба для них может стать массовое появление в Украине американских машин.





- Сегодня происходит настоящий расцвет рынка б/у, он один из самых больших за последние годы. Примерно такой же, как и в 2012 году. Нужно не забывать еще и США, сейчас машины оттуда ввозят в Украину судами. Как результат - на рынке из десяти подержанных машин восемь американские. Они еще сильнее обрушили цены, - рассказывает "КП" в Украине" автомобильный эксперт Александр Федченко. – Если раньше человек покупал Lexus RX 350 за 20 тыс. долларов, то сейчас за него и 15 тысяч не дадут. Люди предпочитают немного битую, но качественную "евробляху" или американца вместо украинских номеров.





По словам еще одного автоэксперта Александра Семченко, официальные дилеры ставили себе задачу на 2019 год нарастить около 10% продаж по Украине. Но в действительности уже в первые месяцы объемы продаж упали до 30%, поскольку начал работать льготный период на легализацию "блях".





- Дилеры посмотрят, как пойдут продажи дальше, впереди еще полгода. А потом начнут принимать решение - оставаться на рынке или сокращаться, или уходить, - говорит Семченко.





Надежда на выборы в парламент





На следующей неделе начинает работу Верховная Рада. Движение владельцев автомобилей с еврономерами "Авто Евро Сила" обещает депутатам акции протеста и перекрытие дорог. Главный тезис митингующих - "Граждане, у которых нет денег на растаможку, тоже имеют право ездить на автомобиле". Немало надежд они возлагают на нового президента Владимира Зеленского.





По мнению Александра Федченко, если парламент не будет распущен, то льготные каникулы, скорее всего, продлят. Лишние акции протестов до осенних выборов в парламент депутатам не нужны. Да и растаможка неплохо пополняет бюджет страны. По данным Государственной фискальной службы Украины, топ–5 областей по объему растаможки стали Волынская - 35 тысяч авто, Киевская – 32 тысячи, Львовская – 21 тысяча, Одесская - 18 тысяч, Закарпатская – 17 тысяч. Прибыль по каждой области варьируется от полумиллиарда до двух миллиардов гривен.





- Я думаю, что выборы приостановят карательные меры против "евробляхеров". Рассмотрение этого вопроса начнется новым парламентом. Но дело тут не столько в депутатах, сколько в министре МВД Арсене Авакове. Только он способен реально запустить репрессии против нарушителей растаможки, - уверен автоэксперт Владимир Караваев.





Масштабы проблемы на самом деле огромны. Сегодня каждая вторая машина на иностранной регистрации – нелегальна. Их количество в Украине исчисляется миллионами. Полиция и суды не выдержат такой нагрузки.





- Я не верю в то, что начнут массово штрафовать и отбирать машины. У полиции мало прав, они боятся скандалов и поддаются давлению. Забрать "евробляху" непросто. К примеру, остановят машину и начнут процедуру конфискации, тут же налетит еще десять "евроблях" и под скандал не дадут забрать машину, - считает Александр Федченко. – Хотя на первых порах кто-то может схлопотать штраф.











