Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от "евробляхеров"

Время "евроблях" истекает. 24 мая полиция начнет останавливать машины на иностранной регистрации. Если авто в Украине находится незаконно, то владельцу грозит штраф до 170 тыс. грн или конфискация машины. А сколько в Украине таких автомобилей, точно подсчитать невозможно. По разным оценкам, их от 600 тыс. до 2,5 млн. И еще год назад их владельцы перекрывали дороги, границу и протестовали под правительственными зданиями за снижение налогов. Налоги снизили. Верховная Рада уменьшила размер акциза, а "евробляхам" дала 50%-ю скидку на три месяца. Но за это время украинцы растаможили только около 218 тыс. авто. Это даже не половина. Остальные могут заплатить все налоги до 24 мая, либо их ждет "зачистка".





Стоит ли ждать новых протестов и схем по ввозу "евроблях"?





Почему не все растаможились





Льготный период растаможки был непродуманным, считает Олег Ярошевич, руководитель "АвтоЕвроСилы". Упрощенный порядок растаможки заработал только после Нового года. А последние изменения Кабмин внес за неделю до прекращения льготного периода.

















Однако те, кто хотел растаможиться, сделали это за отведенных три месяца, говорит Михаил Катрук, сооснователь организации "Доступное авто". Остальные не собираются этого делать:





"Ситуация плачевная. Льготный период был не очень длинным, но он длился три месяца. Те, кто планировал растаможиться, – он это сделал, тем более, чтоб был хороший бонус в виде 50% скидки на акциз. А все те, кто не растаможился, скорее всего, и не будут этого делать. Большинство надеется, что вопрос каким-то образом решится".





Льготный период продлевать не будут. Власти дали понять, что на большие уступки не пойдут. Но впереди президентские выборы. Часть владельцев "евроблях" надеется, что новый президент, если он поменяется, будет иметь другое мнение, поделился Катрук. Однако на это рассчитывать не стоит. Новый президент приступит к обязанностям только в июне – уже после того, как вступят в силу новые штрафы, а авто начнут конфисковать. Наконец, вопрос акцизов – просто не в президентской компетенции. Парламент же до осени не изменится.





Поэтому сейчас собственники "евроблях" пытаются защитить себя Стамбульской конвенцией. Это способ абсолютно законно въезжать на авто с иностранными номерами на один год.





Новые схемы и протесты

"Мы будем требовать, чтобы в Украине выполнялось международное законодательство по коммерческому ввозу транспорта. А по международному законодательству компания может отправлять товар в другую страну своим автомобилем, и тогда транспорт может находится в Украине год", – поделился Олег Ярошевич.





Речь о Стамбульской конвенции. Авто на иностранной регистрации действительно может находится в Украине до года. Но в служебных целях. Это не значит, что машину можно просто оформить на фиктивную фирму где-то в Литве и кататься по Украине. А именно так часть "евроблях" попала в Украину.





"Человек должен на самом деле быть работником иностранной компании. И он должен въезжать на автомобиле для выполнения служебных обязанностей: перевозить грузы или пассажиров. По сути, просто работник фирмы не может просто поехать в Украину по своим делам. У него должна быть четкая миссия. Соответственно, Стамбульская конвенция требует документы, которые подтверждает цель поездки. Это может быть лицензия, транспортный лист от предприятия о том, что он везет, и куда. Таможня на основании этих документов принимает решение, на какой срок пускать человека", – поясняет Михаил Катрук.





Собственники авто на еврономерах достаточно организованы. В 2018 году "евробляхеры" показали, что их много, они могут блокировать границу и дороги, пикетировать правительственные здания. Собственно, из-за их акций парламент снизил акцизы на ввоз авто, а в качестве "кнута" ужесточил ответственность за нарушение таможенных правил. Среди них – штрафы до 170 тыс. грн и конфискация авто. Если раньше за выполнением таможенного законодательства следили таможенники, то с мая это будет делать полиция. Сколько бы нерастаможенных авто не было, их много. А штраф и конфискация будут вызывать сильное протестное настроение.









Фото: "Сегодня"





"Эра "евроблях" подходит к концу, и я в этом вижу позитив. Украинцы должны ездить на авто с украинской регистрацией. Да, Стамбульская конвенция должна выполняться, но не как схема ввоза автомобилей. Если бы не страх перед большими штрафами и приманкой в виде скидки, вряд ли бы 200 тыс. автомобилей растаможились. Но нерастаможенных еще больше. Я не уверен, что проблема решится в один день. Я знаю людей, которые не растаможились и собираются до 24 мая ездить, а потом оставить автомобиль в гараже и ждать перемен", – отмечает Михаил Катрук.





Если протесты и будут, то правительство может вернуться к вопросу "евроблях" в конце осени, считает Катрук. А если правительство будет держать жесткую линию, то, возможно, с "евробляхами" будет покончено. Украина уже проходила этот путь





"В 98-м году "евроблях" было в Украине намного больше, чем сейчас. Потом Кучма дал команду покойному Дагаеву, и "Кобра" за неделю… Ни одной "бляхи" через неделю не было. Эти схемы возникли, потому что они нужны были кому-то. Это как МММ, на схемах зарабатывались большие деньги", – отмечает Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.





Заочные штрафы и конфискация "евроблях"





У собственников авто на еврономерах есть время до 24 мая 2019 года. До этой даты они могут растаможить машины или избавиться от них. После вступят в силу новые меры наказания.





Штрафы за превышение срока нахождения авто на иностранной регистрации повысили до 170 тыс. грн. Так, машина в режиме транзита может находиться в Украине 10 дней, если надо пересечь две и более областей; если всего одну – пять дней. Если сейчас максимальный штраф за нарушение режима – 8500 грн, то скоро он составит 170 тысяч грн. Есть еще режим временного ввоза, по нему иностранец может ввезти машину на срок до года. Автомобилю придется получить временную госрегистрацию, если человек планирует находиться в стране более 30 дней.





Если сегодня литовская фирма может пригонять евробляху, допустим, в Коростень и передавать ее украинцу, то теперь полиция будет знать, когда машина въехала и кто ее ввез. За передачу автомобиля другому человеку – штраф 34 тысячи гривен: по нынешним меркам это половина стоимости самой "евробляхи". Столько же придется заплатить за "таксирование" на авто с еврономерами.





Право ввезти машину на иностранных номерах есть и у граждан Украины, но только у тех, которые проживают за границей. В этом режиме можно ввезти только один автомобиль. За каждый последующий надо заплатить залог в размере стоимости растаможки машины.





Какие теперь штрафы:





- если авто в режиме транзита задержится в Украине на день, то штраф будет небольшой – 170 грн;

- если в режиме временного ввоза просрочить выезд, штраф составит 850 грн

- от 20 до 30 дней – 85 тыс. грн;

- более 30 дней – 170 тыс. грн и конфискация автомобиля. Такой же штраф за разборку евробляхи на запчасти.





Штрафовать будут заочно. За нарушение таможенных правил фискальщики сами пришлют штраф на адрес регистрации в течение трех дней после истечения срока пребывания в Украине. При этом протокол об админнарушении считается врученным нарушителю, даже если человек не живет по адресу, который он указал. Налоговики также сразу сообщат о нарушении в полицию.





Полиция теперь автоматически будет получат информацию обо всех авто на иностранных номерах. Так правоохранители смогут останавливать машины и проверять сроки их нахождения в Украине. До этого единой базы у таможенников и полиции не было.



