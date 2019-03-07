Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.94
USD
26.48
RUB
0.40
EUR
29.90
USD
26.44
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
7 марта 19, 08:58
На Майдане в Киеве произошло грандиозное ДТП. ВИДЕО
ДТП
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вечером четверга, 6 марта, на Майдане Независимости в Киеве произошло масштабное ДТП.

Вечером четверга, 6 марта, на Майдане Независимости в Киеве произошло масштабное ДТП. Тут столкнулись сразу шесть автомобилей.

Как передает «Информатор», авария привела к пробке в центре столицы.

Очевидцы говорят, что автомобиль Honda CR-V ехал на Крещатик со стороны улицы Михайловской, на повороте в него врезался проскочивший на красный свет Volkswagen, после чего тот вылетел на встречную полосу и ударил Citroen C3, а он, в свою очередь, «полетел» на другую полосу, где врезался в ВАЗ, а в сам Citroen въехали Dacia и Hyundai.

В ДТП чудом никто не пострадал.

Появилось видео с места ДТП:
Fraza.ua
Ещё по теме:
Volkswagen прекращает производство легендарного "Жука"
Названа альтернатива "евробляхам"
Водители "евроблях" вышли под Кабмин с требованиями. ФОТО
Появились снимки нового Volkswagen Golf . ФОТО
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сегодня ограничат движение на Южном мосту в Киеве
Лента новостей