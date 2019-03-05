Toyota и Subaru начали совместную разработку электромобиля

Об этом сообщает японская газета Japan Times со ссылкой на источники.





Предполагается, что электромобиль поступит в продажу в 2021 году.





По данным издания, Subaru, основным акционером которой является Toyota, планирует заморозить свой собственный проект по разработке электрокара из-за высоких расходов. При этом Toyota является лидером в этой отрасли, но отстает от конкурентов по объемам производства.





По словам источников газеты, обе компании уже работали над внутренним и внешним оборудованием для электромобилей, а Subaru уже отправила несколько десятков инженеров в Toyota.





Согласно исследованию консалтинговой компании McKinsey, к 2035 году число электрокаров в мире превысит 100 млн. Это в свою очередь может привести к падению спроса на нефть в автомобильном транспорте.





Напомним, Subaru отзывает рекордное количество автомобилей