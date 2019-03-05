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АвтоМото
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5 марта 19, 09:51
Toyota и Subaru начали совместную разработку электромобиля
электромобиль
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Предполагается, что электромобиль поступит в продажу в 2021 году
Об этом сообщает японская газета Japan Times со ссылкой на источники.

Предполагается, что электромобиль поступит в продажу в 2021 году.

По данным издания, Subaru, основным акционером которой является Toyota, планирует заморозить свой собственный проект по разработке электрокара из-за высоких расходов. При этом Toyota является лидером в этой отрасли, но отстает от конкурентов по объемам производства.

По словам источников газеты, обе компании уже работали над внутренним и внешним оборудованием для электромобилей, а Subaru уже отправила несколько десятков инженеров в Toyota.

Согласно исследованию консалтинговой компании McKinsey, к 2035 году число электрокаров в мире превысит 100 млн. Это в свою очередь может привести к падению спроса на нефть в автомобильном транспорте.

Напомним, Subaru отзывает рекордное количество автомобилей
Delo
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