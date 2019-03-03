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АвтоМото
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3 марта 19, 15:01
Украинских водителей ожидают кардинальные изменения
дороги
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Таким образом власти хотят изменить к лучшему ситуацию на дорогах

В Украине меняется режим работы светофора в ночное время. Началась отмена "желтого мигающего" света светофора, пишет autotheme.info.

Таким образом власти хотят изменить к лучшему ситуацию на дорогах в ночное время, поскольку перекрестки, которые работают в обычном режиме, более безопасные и на них происходит меньше ДТП. Ожидается, что любителей ночных гонок станет поменьше.

Кроме того, пешеходам будет гораздо легче и безопаснее переходить улицы в ночное время и не ждать, когда их кто-то из водителей захочет пропустить.

Стоит отметить, что Винница стала первым городом, который испытал новый режим работы светофоров. В городе уже на 50 магистральных улицах светофоры работают в штатном режиме "желтого мигающего".
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