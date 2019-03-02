Цены на бензин перед выборами: чего ждать автовладельцам

Цены на горючее перестали падать. С потеплением на дороги Украины выедет больше транспорта, рынок начнет оживать, а вместе с ним увеличится спрос горючее. Это приведет к постепенному росту цен на бензин и сжиженный газ.
Что ждать автовладельцам в марте?
Автогаз упал, а бензин не тронулся
В феврале горючее в цене почти не изменилось. Бензин и дизтопливо убавили в цене 4-10 копеек. Существенно подешевел только автогаз – его цена упала на 75 копеек.
Все дело в ценах на внешнем рынке и курсе валют. Стоимость горючего зависит от цен в соседних странах, откуда Украина закупает ресурс. Также ценники на стелах АЗС зависят от курса валют. И эти два показателя весь февраль оставались стабильными, поэтому больших колебаний в ценах не было, отмечает Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея".
Как поменялись цены за февраль:
- - дизтопливо – минус 15 коп.;
- - А-92 – минус 4 коп.;
- - А-95 – минус 6 коп;
- - А-95+ – минус 5 коп.;
- - автогаз – минус 75 коп.
"Все понимали, если повысить цены, то спрос упадет. Но мы уже выходим из "мертвого" сезона и потребление будет расти. Это дает основания тому, что цены будут меняться. Начнут просыпаться и сельскохозяйственные потребители, и частные", – отмечает Косьянчук.
Что будет с ценами перед выборами
В марте на стоимость горючего будут влиять те же факторы – цены на границе и курс валют. Но есть большая вероятность, что цены будут оставаться стабильными.
"Думаю, что в марте существенных изменений в марте не будет. На мировом рынке нефти колебаний последние время нет. А Национальный банк накануне выборов будет удерживать гривню", – добавляет Рябцев.
Фото: А. Яремчук
Как минимум до конца марта не стоит ожидать каких-либо изменений цен на топливо в Украине, уверен Вадим Бардась, инвестиционный аналитик Европейского аналитического центра.
"Главные игроки рынка имеют необходимые запасы топлива на март, а курс доллара будет удерживаться на отметках 27 гривен, так как в стране должны пройти президентские выборы. В тоже время, замедление темпов роста мировой экономики в 2019 году несет угрозу сырьевым рынкам и экономикам, которые развиваются. В первую очередь, в связи с высокой вероятностью снижения объемов экспорта, инвестиционной привлекательности и сужения внутреннего потребления. Эта ситуация будет иметь влияние на топливной рынок Украины через девальвацию гривни и снижение внутреннего потребления", – говорит Бардась.
А с автогазом будет обратная ситуация. Оснований для того, чтобы цена оставалась на нынешнем уровне нет, считает Косьянчук. Чем теплее будет на улице, тем больше буде расти спрос и цена. При этом, автогаз может дорожать быстрее, чем бензин.
"Я не вижу оснований, чтобы цена оставалась на нынешнем уровне. Уже пошел обратный процесс. У меня такое ощущение, что автогаз будет дорожать в марте большими темпами, чем бензин. Есть проблемы с поставками, поскольку на автогаз были минимальные цены и АЗС не делали никаких запасов. А соотношение спрос-предложение не в пользу предложения", – отмечает Леонид Косьянчук.
От чего зависят цены на горючее
"Мы покупаем бензин за валюту, государство начисляет налоги на топливо в евро – валюте, которая по Украине не ходит, и пересчитывается по курсу Нацбанка. А потом операторы через межбанк пробуют за вырученные от продажи гривни купить евро, чтобы закупить новую партию", – поясняет Леонид Косьянчу.
Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится АЗС дороже, из-за чего приходится поднимать цены.
Фото: А. Бойко
В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. В Украине перерабатывается не так много нефти, чтобы эти объемы влияли на цены. Значительное влияние на стоимость автомобильного топлива оказывает курс валют. По прогнозам Всемирного банка, средняя цена на нефть в 2019 и 2020 годах составит до 67 долларов за баррель. Цены на горючее в Украине будут зависеть от внешнего рынка и курса доллара. К тому же, ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть, зависит от стабильности гривни.
Источник: segodnya.ua