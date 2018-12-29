На WOG и ОККО начался новый виток падения цен на бензин

Сети WOG и ОККО снизили стоимость бензина и дизельного топлива на 50 коп./л - 1 грн/л, начав тем самым новый виток обвала розничных цен. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, пишет enkorr.





WOG понизил цены бензинов на 50 коп./л, а ДТ - на 1 грн/л. В этой сети стоимость А-92 опустилась до 29,49 грн/л, А-95 - до 30,49 грн/л, что является минимумом с декабря 2017 года. Стоимость ДТ на станциях WOG впервые с августа 2018 года опустилась ниже 30 грн/л.





ОККО, наоборот, снизила цены бензинов на 1 грн/л, а ДТ - на 50 коп./л. А-92 на ОККО предлагается по 28,99 грн/л, А-95 - по 29,99 грн/л (минимум с декабря 2017 года). Дизельное топливо на АЗС ОККО впервые с сентября 2018 года подешевело до 30,49 грн/л.





Напомним, последний раз ОККО и WOG снижали цены на АЗС 19 декабря, опустив стоимость бензина на 1 грн/л, а ДТ – на 50 коп./л.





Розничные цены бензина и ДТ падают с ноября. За два месяца бензин на ОККО подешевел на 5 грн/л, ДТ - на 3 грн/л. WOG за этот период снизил цены бензина на 4,5 грн/л, на ДТ - на 3,5 грн/л.





Эксперты считают, что розничные цены имеют потенциал к снижению еще на 2,5 грн/л.



