Uklon отключает Lanos и намерен отказаться от "евроблях"

С октября 2017 года украинский сервис заказа такси Uklon перестал подключать к своей системе автомобили Lanos, а с января 2019 года компания полностью отказывается от сотрудничества с Lanos и выводит такие авто из парка. Об этом в интервью LIGA.net сообщил совладелец и операционный директор Uklon Сергей Смусь.





По его словам сейчас к Uklon подключено 250 автомобилей Lanos. Сергей Смусь уточнил, что от сервиса будут отключать не только Lanos, но и автомобили Nexia, Matiz, а также другие подобного класса. В Uklon отметили, что китайские бренды отключать от сервиса не планируется.





Смусь отметил, что компания не может полностью отказаться от возрастных иномарок.





"Проранжируем по маркам, выберем и будем отключать. В Украине очень сложный рынок. Новые нормальные машины дорогие. Не у каждого есть возможность купить такой автомобиль, а спрос надо удовлетворять. Это реалии рынка. Поэтому сотрудничаем с разными автомобилями, но применяем индивидуальный подход к каждому. Например, если к нам приходит Audi 2002 года, смотрим на состояние, резину и т.д. Если все нормально – сотрудничаем", - отметил топ-менеджер.





По данным Смуся, 8% от общего количества автомобилей в Uklon - машины на еврономерах.





"Надеемся, что после шестимесячного льготного периода растаможки люди будут отказываться завозить такие машины. Тут важно, как это все будет контролироваться государством, как будут штрафовать эти машины. Ждем завершения этого периода и, скорее всего, будем отказываться от сотрудничества с "еврономерами"", - сказал Сергей Смусь.



