Как авторынок пережил 2018 год: "Евробляхи" и конец ЗАЗа

Чем запомнится 2018-й?





Евробляхи: пирова победа





В 2018 году противостояние водителей автомобилей на иностранных номерах с властью достигло кульминации.













Термин "евробляхи" стал общеизвестным в начале 2017 года, когда автомобили на иностранной регистрации начали массово завозить в Украину. По данным ГФС, только в 2017 году в Украину ввезли почти 960 000 таких транспортных средств, еще 200 000 - в 2018 году. Многие из них - с нарушениями.





Среди главных преимуществ "евроблях": дешевезна и лазейки в законодательстве, позволяющие ввоз без последствий для владельца. До недавних пор украинское законодательство прямо не запрещало использование автомобилей с иностранной регистрацией, но практически все способы ввоза таких машин - серые. Наиболее популярны среди украинцев две схемы - в народе их называют "вечный транзит" и "временный ввоз" ("на иностранца").





В первом случае автомобиль может без нарушений пробыть в Украине от 5 до 10 дней, затем его надо снова перевезти через пункт пропуска. Таким образом завезти в Украину машину может как иностранец, так и украинец. В режиме временного ввоза авто с иностранной регистрацией может находиться в Украине до одного года. Но этот автомобиль могут использовать только те граждане, которые его завезли.





Практика показала, что ввозя машину на еврономерах в страну, украинцы нередко обходят установленные правила. Например, заезжают в режиме транзита на срок больее 10 дней. За это предусмотрен штраф 8500 грн. Уплатив его единоразово, как правило, владелец авто уже никогда не выезжает из Украины. Закон не предусматрвиает наложения повторного штрафа. Непонятно, кого штрафовать: иностранца который незаконно передал авто или украинца, который сел за руль.





К концу 2017 года вопрос евробляхеров стал политическим. Более 1 млн таких машин на дорогах Украины - фактор с которым нельзя не считаться. С одной стороны евробялхеры, тербующие доступных тарифов на растаможку, с другой - автомобилисты, купившие автомобили легально по полной стоимости со всеми налогами.





Еще в 2017 году власти попытали взять нарастающую проблему под контроль - водителей авто с иностранными номерами начали штрафовать. Но это были скорее единичные случаи, а не системное решение проблемы.





В течение 2018 года евробляхеры провели несоклько масштабных протестных акций с перекрытием улиц и первфомансами. В конце года казалось, что компромис достигнут. Президент Петр Порошенко подписал законы, легализующие ввезенные автомобили-нарушители с европейскими номерами. Одновременно, евробляхерам снизили стоимость растаможки и предоставили льготный период для легализации, предусматривающий 50%-ая скидка на растаможку.





Законы стали поводом для новой конфронтации. Евробляхеры посчитали новые акцизы завышенными. Но основная причина недовольства кроется в другом. Многие просто не могут легализвать собственные автомобили. Это связано с тем, что большое количество автовладельцев эксплуатируют машину по доверенности, без правоустанавливающих документов (договора купли–продажи, к примеру). А без этого документов растаможить автомобиль не получается.





Остались недовольными и владельцы же зарегистрированных в Украине автомобилей, поскольку при снижении акциза последние значительно потеряют на продаже личных автомобилей.





Вопрос евроблях останется актуальным и в 2019 году, поскольку украинцы не спешат легализовать свои авто. По данным ГФС, на 14 декабря было оформлено только 2800 автомобилей с иностранной регистрацией. Глава налогового комитета парламента Нина Южанина уже обвинила ведомство в саботировании растаможки евроблях "по вымышленным причинам". В то же время, некоторые владельцы автомобилей на европейской регистрации вывозят свои автомобили за пределы Украины и оставляют их там, поскольку не имеют денег на растаможку или залог.





Льготы электромобилям





В начале декабря президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс, который продлевает на четыре года льготный период ввоза "зеленых" автомобилей.

Льготы на импорт электромобилей в Украине уже действовали с 1 января 2018 года. Если бы депутаты их не продлили, после 31 декабря 2018 импортные электромобили снова начали бы облагаться акцизом и НДС.

Теперь импорт автомобилей с электродвигателями освобождается от уплаты НДС и акциза до конца 2022 года. Законы распространяется только на электрокары, "гибриды" по нему ввезти не получится.

По разным оценкам, стоимость электромобилей в Украине благодаря этим льготам снижается примерно на 15-20%. К примеру, если от рыночной стоимости наиболее популярного у нас б/у Nissan Leaf в 14 000 евро отнять отмененный НДС, получится 11 666 евро. Если от этой суммы вычесть еще 109 евро акциза, то выйдет 11 557 евро. Таким образом, скидка на б/у Nissan Leaf достигнет почти 2500 евро (около 17%).

Либерализация налогов должна продлить тренд роста регистрации электрокаров. За январь-ноябрь, в Украине первую регистрацию прошли 4812 электромобилей - почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В ноябре первичную регистрацию прошли 598 легковых автомобилей, работающих исключительно на электротяге, что в 2,4 раза больше чем в ноябре 2017-го. Всего, по данным Федерации работодателей автомобильной отрасли, в Украине уже зарегистрировано 9525 электромобилей и 8285 гибридов.

По данным Аutoconsulting, лидерами продаж новых электрокаров в 2018 году стали BMW i3, Tesla Model S, Renault ZOE, Hyundai Ioniq. На первом месте по продажам среди б/у электрокаров - Nissan Leaf, который возят из США. Доля этой модели в общем объеме б/у электрокаров – 67%. На втором месте, с большим отрывом Tesla Model S и X – 5,6%. На третьем, BMW i3 – 5%.



"Украинцы рады приветствовать Tesla!"





В марте в Украине состоялась первая презентация Tesla Model 3. Премьера вызвала ажиотаж - это первая разработка компании Илона Маска, ориентированная на массовый рынок. И самый доступный электрокар в линейке автопроизводителя.

Интерес к новинке слабо конвертировался в продажи. До недавнего времени самостоятельно купить официальную Tesla напрямую у производители было невозможно. У компании нет представительства в Украине, электромобили завозились в основном через посредника, что прибавляло к ценнику от $5000. Теперь этой проблемы нет.

С конца 2018 года Украина присутствует в меню на официальном сайте компании при выборе страны-доставки электромобиля.

По словам руководителя Tesla Club Ukraine Назара Шимони-Давида, переговоры о включении Укаины в список велись два года. "Теперь не надо выбирать Польшу, как наиболее соседнюю страну! Не используйте посредников, резервируйте на сайте", - написал у себя в Фейсбук Назар. По его словам, украинцы могут сэкономить на покупке Tesla Model 3 более €10 000.

Чуть позже Илон Маск анонсировал у себя в Twitter появление в 2019 году в Украине станций зарядки электрокаров - Supercharger. "В следующем году покрытие Supercharger распртстранится на 100% территории Европы. От Ирландии до Киева, от Норвегии до Турции", - написал основатель Tesla. Министр инфраструктуры Владимир Омелянответил на пост: "Украинцы рады приветствовать Tesla!".



