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АвтоМото
Новости
22 декабря 18, 11:09
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 22 декабря
заправка
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22 декабря розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем изменились

Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

Стоимость бензина, сжиженного газа и дизельного топлива в сетях АЗС, грн/л:
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