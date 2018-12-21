В Николаеве продают Москвич с кузовом ВАЗа и мотором от AUDI

На одном из рекламных сайтов Украины появилось объявление о продаже необычного автомобиля.





Как говорится в объявлении, речь идет хетчбэке Москвич-2141 1993 года выпуска в обвесе и оптике от ВАЗ-2115 (2-семейство Самары) с мотором и салоном от Audi 80.









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Если спереди автомобиль практически повторяет ВАЗ, то в задней части от Самары остался стоп-сигнал и спойлер на крышке багажника.









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Под капотом в машине установили 2,0-литровый мотор, трансмиссия - механическая, тоже от Ауди 80.









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В данный момент автомобиль находится в Николаеве, а владелец просит за него $1 тыс. 750.













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