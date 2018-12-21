Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.58
USD
27.58
RUB
0.41
EUR
31.27
USD
27.40
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
21 декабря 18, 09:51
В Николаеве продают Москвич с кузовом ВАЗа и мотором от AUDI
авто
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Цена гибридного автомобиля составляет $1 тыс. 750
На одном из рекламных сайтов Украины появилось объявление о продаже необычного автомобиля.

Как говорится в объявлении, речь идет хетчбэке Москвич-2141 1993 года выпуска в обвесе и оптике от ВАЗ-2115 (2-семейство Самары) с мотором и салоном от Audi 80.


null
Если спереди автомобиль практически повторяет ВАЗ, то в задней части от Самары остался стоп-сигнал и спойлер на крышке багажника.


null
Под капотом в машине установили 2,0-литровый мотор, трансмиссия - механическая, тоже от Ауди 80.


null
В данный момент автомобиль находится в Николаеве, а владелец просит за него $1 тыс. 750.



null

Источник: liga.net
Ещё по теме:
В Украину приедут два новых «китайца»
Из-за снегопада ГАИ ограничивает движение транспорта
Из-за снегопада в Украине ограничено движение транспорта
Порядок въезда на неподконтрольные Украине территории
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ОККО и WOG резко снизили цены на бензин
noimageHyundai построит в Индонезии завод по выпуску электромобилей
noimageВладельцы элитных авто заплатили более 160 млн грн налога
noimageГде в Украине заправить авто дороже, а где дешевле?
noimageЭто устройство предупредит водителей об опасности. ВИДЕО
Лента новостей