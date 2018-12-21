ОККО и WOG резко снизили цены на бензин

Цены на бензин в сетях ОККО и WOG 19 декабря снизились сразу на 1 грн/л, дизтопливо - подешевело на 50 коп./л, сообщили enkorr в Консалтинговой группе А-95.





В частности, стоимость бензина марки А-92 опустилась с 30,99 грн/л до 29,99 грн/л. Отметим, что бензин А-92 в этих сетях впервые с января 2018 г. опустилась ниже 30,00 грн/л. Цена на А-95 снизилась с 31,99 грн/л до 30,99 грн/л.





Последние несколько лет цены топлива в сетях ОККО и WOG снижаются или повышаются обычно на 50 коп./л, такого же резкого снижения цен за один день не наблюдалось с апреля 2015 года.





Цены на дизельное топливо снизились с 31,49 до 30,99 грн/л.





Напомним, за последние полтора месяца (с 1 ноября) цены на бензин в этих сетях снизились на 4 грн/л, а ДТ - на 2,5 грн/л.





Эксперты ожидают, что до конца текущего года средние по стране цены на бензин и ДТ опустятся ниже 30 грн/л.



