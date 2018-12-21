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21 декабря 18, 09:13
Hyundai построит в Индонезии завод по выпуску электромобилей
Hyundai
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Hyundai Motor планирует открыть производство электромобилей в Индонезии.

Hyundai Motor планирует открыть производство электромобилей в Индонезии. Как сообщило издание Reuters со ссылкой на министра промышленности Индонезии, в рамках программы инвестиций на сумму около $880 млн компания намерена построить завод, способный выпускать 250 тыс. единиц авто, включая автомобили на электротяге.

Индонезия располагает достаточными запасами никелевых руд – крайне важного элемента для литий-ионных батарей, используемых в электромобилях. Министр отметил, что 53% автомобилей, произведённых на предполагаемом заводе Hyundai, будут экспортироваться в страны Юго-Восточной Азии и в Австралию, в то время как оставшиеся 47% пойдут на внутренний рынок.

2018 Hyundai Ioniq Electric

Своим решением построить завод в Индонезии, производитель пытается уменьшить зависимость от Китая – крупнейшего мирового рынка, где Hyundai и её дочерняя компания Kia испытывают трудности после скандала между Сеулом и Пекином в прошлом году. Обе компании резко снизили продажи в Китае своих автомобилей и несут серьёзные убытки, столкнувшись с конкуренцией местных автопроизводителей.

Ещё в августе этого года Reuters сообщило о том, что Hyundai и Kia рассматривают возможность переноса китайского производства автомобилей в Юго-Восточную Азию для решения проблемы избытка производственных мощностей и слабых продаж. На текущий момент Hyundai не располагает заводами в Юго-Восточной Азии, хотя имеет линию по сборке автомобилей во Вьетнаме.
ITC.ua
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