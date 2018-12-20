Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.61
USD
27.72
RUB
0.41
EUR
31.54
USD
27.55
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
АвтоМото
Новости
20 декабря 18, 15:42
Владельцы элитных авто заплатили более 160 млн грн налога
авто
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Владельцы элитных автомобилей, подпадающих под уплату транспортного налога, заплатили в бюджет в январе-ноябре 2018 163,3 млн грн.

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины в ответе на информационный запрос УНН.

По данным ГФС, в этом году под налогообложения элитных авто подпадают 8 568 человек, которые имеют в собственности 8 927 автомобилей.

"За январь-ноябрь 2018 уплачено транспортного налога физическими лицами 163 млн 280 тыс. грн, в том числе, за ноябрь отчетного года 15 млн 384 тыс. гривен", - рассказали в ведомстве.

Наибольшие суммы транспортного налога, отмечается в ответе, уплачено физическими лицами в местные бюджеты в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.

Кроме того, предприятия, учреждения и организации оплатили транспортного налога государству на сумму 17 тыс. 708,6 грн, в частности, в Киеве - 1949,3 гривен.

При этом, отметили в ведомстве, согласно декларациям, в собственности предприятий, учреждений и организаций імеется 16,06 тыс. автомобилей, подлежащих налогообложения на общую сумму 19,6 млн грн.

Как сообщал УНН, в Украине в 2017украинцы уплатили в бюджеты за элитные машины 132,2 млн грн транспортного налога.

Источник: УНН
Ещё по теме:
Владельцев авто хотят обязать платить 800 грн в год
Депутаты хотят обложить налогом автомобили дороже 1 млн. грн
Рада видоизменила налог на дорогие авто
Львов станет вторым городом в Украине, где заработает Uber
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Где в Украине заправить авто дороже, а где дешевле?
noimageЭто устройство предупредит водителей об опасности. ВИДЕО
noimageЗаработал сервис проверки свидетельства о регистрации авто
noimageДля водителей введут новый штраф: в 10 раз болше обычного
noimageСтранный электро-"Гелик" по цене Daewoo появился в Киеве
Лента новостей