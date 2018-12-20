Владельцы элитных авто заплатили более 160 млн грн налога

По данным ГФС, в этом году под налогообложения элитных авто подпадают 8 568 человек, которые имеют в собственности 8 927 автомобилей.

"За январь-ноябрь 2018 уплачено транспортного налога физическими лицами 163 млн 280 тыс. грн, в том числе, за ноябрь отчетного года 15 млн 384 тыс. гривен", - рассказали в ведомстве.

Наибольшие суммы транспортного налога, отмечается в ответе, уплачено физическими лицами в местные бюджеты в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.

Кроме того, предприятия, учреждения и организации оплатили транспортного налога государству на сумму 17 тыс. 708,6 грн, в частности, в Киеве - 1949,3 гривен.

При этом, отметили в ведомстве, согласно декларациям, в собственности предприятий, учреждений и организаций імеется 16,06 тыс. автомобилей, подлежащих налогообложения на общую сумму 19,6 млн грн.

Как сообщал УНН, в Украине в 2017украинцы уплатили в бюджеты за элитные машины 132,2 млн грн транспортного налога.